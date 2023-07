Narón rindió homenaje un año más, y ya van veintitrés, a su sabroso Pemento do Couto

Que en la comarca se come de maravilla es una obviedad y evidencia de ello es el fin de semana gastronómico por el que acabamos de pasar. Si el sábado el protagonismo recayó sobre el “polbo á mugardesa”, ayer todas las miradas se centraron en la hortaliza por antonomasia de la zona: el Pemento do Couto.



Centenares de personas acudieron, un año más –y ya van veintitrés– a la Festa do Pemento do Couto, un evento organizado por el Concello en colaboración con la entidad vecinal de la parroquia, la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento do Couto y la Cooperativa do Val.



Pese a que la jornada grande fue la del domingo, el sábado ya comenzaron las actividades en torno al famoso pimiento, con la demostración cultinaria a cargo de Adrián Pérez, jefe de cocina del restaurante Sinxelo, que deleitó a los presentes en el centro cívico de la citada parroquia naronesa con diferentes elaboraciones con los pimientos do Couto como ingrediente principal.

Cedida

Ayer su colega de profesión, el reconocido cocinero Xoanqui Ameixeiras, fue el encargado de leer el pregón de la festividad en un acto que estuvo conducido por Elvira Fontán, integrante de la Orde.

Daniel Alexandre



Una vez finalizado el “protocolo”, la carballeira anexa al local social se llenó de gente deseosa de catar el menú preparado por la organización, a base de churrasco, cachelos, pan, agua,vino, café al tizón, sobremesa y, por supuesto, Pementos do Couto –la Cooperativa do Val cedió para la celebración un total de 250 kilos–.

La programación festiva no finalizó con la degustación y continuó por la tarde, a partir de las cuatro y media, con el baile –amenizado por el Dúo Aixa– y los juegos populares para los más pequeños hasta las siete de la tarde.

Daniel Alexandre