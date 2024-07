13 propuestas para disfrutar de la II Ruta do pincho do Pemento do Couto en Narón

Narón inicia hoy la segunda edición de la Ruta do Pemento do Couto, una iniciativa impulsada por el Concello y que permitirá dar a conocer –hasta el próximo 14 de julio– las múltiples posibilidades que ofrece uno de los productos más destacados de la comarca y la calidad de la hostelería local.



Tal y como había avanzado el Consistorio en los últimos días, en esta ocasión tomarán parte un total de 13 establecimientos – A Toxiña, con “A millona coutona”; A Roldana, “Pementos e chourizo”; El nuevo tapeo, “Nacho do Couto”; Fame Kanalla, “Jazpacho, con queixo e cereixas”; El Olivo, “Bocado do Couto”; Nueva Orleáns, “Tapa Nueva Orleáns”; Sta&Icía, “Costela Couto Crispy”; Australian, “Crocante do Couto”; Casa Sindo, “O Couto en dúas texturas”; El Colonial 1920, “Tortilla do Couto e dous queixos”; Mamá Flora, “Milfollas do Couto”; O Lugar, “Clasiquiña” y Clandestino Burger, “Hamburguesa clandestina”–, que ofrecerán a su clientela las diferentes propuestas culinarias a un precio de dos euros. Al mediodía estarán disponibles de 13.00 a 15.00 horas y, por la tarde, de 20.30 a 22.30.



La ciudadanía podrá optar a ganar tres cenas valoradas en 100 euros cada una. Para ello deberá probar y votar al menos cuatro pinchos distintos, por medio de las urnas ubicadas en cada uno de los locales. La fecha tope para hacer uso de esta cena será el 15 de agosto.



Los establecimientos, por su parte, optarán a un premio de 300 euros. El ganador será el que obtenga mayor puntuación por parte de la clientela.



La edila de Promoción Económica, Olga Ameneiro, agradeció la implicación de la hostelería y su colaboración para llevar a cabo esta iniciativa y animó a los vecinos y vecinas de Narón, así como a los de otras localidades, a participar el la Ruta.