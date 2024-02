La hostelería de Narón ofrece ya los mejores bocados del carnaval

La novena edición del Concurso de tapas de Entroido organizado por el ejecutivo de Narón comenzó este mediodía y se prolongará hasta el 15 de febrero (incluido), con la participación de un total de 14 establecimientos de hostelería de la localidad. El precio de las tapas (dulces o saladas) es de dos euros y se servirán entre las 13.00 y las 15.00 y las 20.00 y las 22.00 horas.

Así las cosas, en el mesón O Tapeo se podrá degustar “Tacocido”; en el bar A Toxiña, “A Torrelliña”; en Mesón Con Arte, el “Freixó con arte”; en el Nueva Orleáns, “Pincho de porco”; en la cervecería Australian, “Porco refinado”; en Casa Sindo, “Cocido tapado”; en El Olivo, “Dim sun afumado de cachola e chutney de repolo e membrillo”; en Fame Kanalla, “Sempre me comes a orella”; en Confeitura, “Torrada Confeitura”; en el Silver, “Pizza artesana de Entroido con grelos”; en el Bar Tauro, “Freixós recheos de carne”; en Roldana, “Tosta de cocido”; en el Colonial, “Empanadilla do Entroido” y en Mamá Flora, la “Torrada Mamá Flora”.

Las propuestas que se ofrecen en este concurso pueden consultarse en un código QR presente en los posavasos que tendrán los locales adheridos (presentes en el mapa sobre estas líneas), además de en las redes sociales del Concello y del Club Narón Gastronómico.

Será un jurado popular el encargado de votar las elaboraciones a través del propio código QR que figuara en el cartel de cada establecimiento, que redirige a un breve cuestionario para puntuar de 1 a 5 la tapa. En dicho formulario, tal y como explicó la edila de Promoción Económica, Olga Ameneiro, será necesario indicar el nombre y apellidos, así como un teléfono de contacto, para poder participar en el sorteo de tres cenas, valoradas cada una en 100 euros.

Además, un jurado profesional (integrado por tres personas de "recoñecido prestixio e experiencia no mundo da hostalaría" participará en una cata a ciegas para puntuar también de 1 a 5 las elaboraciones. De sus votaciones (que tendrán en cuenta la presentación, el sabor y aroma, la técnica y el empleo de productos de temporada) saldrán dos ganadores, con premios de 500 y 300 euros.