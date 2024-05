Las deficiencias de los centros educativos en Narón llegarán al Parlamento gallego

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) registrará varias iniciativas en el Parlamento gallego relacionadas con las deficiencias que presentan los centros de enseñanza de Narón, demandando “actuacións uxentes” por parte de la Xunta. La formación recuerda que en 2022 ya denunció –por medio de una pregunta formulada en la Cámara gallega– el deterioro de las infraestructuras en los colegios naroneses, concretamente en los de A Gándara y A Solaina. Entre ellas se encuentran, denuncian, “pingueiras xeralizadas, xanelas en mal estado ou problemas na calefacción”.



Así las cosas, la iniciativa será presentada por los diputados comarcales Mon Fernández y Xosé M. Golpe, que remarcan que “o mantemento desta vergoñenta situación deriva agora nun problema de seguridade para a comunidade educativa, como demostra a caída de cascotes no centro de A Gándara que se produciu hai uns días, o que evidencia unha clara de desleixo e irresponsabilidade por parte da Xunta”.



La formación indica que el colegio de A Solaina padece una situación similar, con un edificio de 44 años de antigüedad que alberga a diario a más de 400 menores. “As obras urxentes seguen demorándose sen explicacións ou xustificación posíbeis; como é o caso do tellado do centro, no que aínda hai placas de fibrocemento, e que deixa pasar tal nivel de auga que a degradación da uralita resulta preocupante polos efectos que para a saúde da comunidade escolar poidan derivarse”.

Centro de Información a la Mujer

En otro orden de cosas, el grupo municipal del BNG presentará una moción para su debate en el pleno correspondiente al mes de mayo en la que se demanda la creación de un Centro de Información a la Mujer (CIM) en el municipio.

“Nas mesas interinstitucionais contra a violencia de xénero vén recollido que haxa unha persoa representante do CIM, mais na localidade aínda non a temos porque se primou a mala xestión de obras custosas que rematan sendo un fiasco”, declaró la portavoz de la formación, Olaia Ledo.