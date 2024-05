El problema de matrículas para el próximo curso en el Atios llegará a la Cámara gallega

Los diputados comarcales del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Mon Fernández y Xosé Manuel Golpe, presentarán en el Parlamento gallego una Proposición no de Ley en la que instan a la Xunta “a dotar ao CPI Atios de Valdoviño dos medios necesarios para atender a totalidade das solicitudes recibidas e a comunicarllo individualmente ás familias afectadas antes da publicación das listas definitivas”.



En este sentido, desde la formación recuerdan que el pasado 12 de abril se publicó un listado provisional de alumnado admitido de cara al próximo curso 2024-2025. En esta relación, censura el BNG, quedaron excluidos 14 menores —nueve en 4º de Infantil (3 años) y cinco en 5º de Primaria (10 años)—. “Segundo os datos dos que dispomos, en función do baremo e a puntuación publicada, a maioría, senón todas as crianzas excluídas, viven no propio concello de Valdoviño”, aseveran los nacionalistas.



El BNG denuncia, asimismo, que “a resposta que desde a Consellaría de educación se deu ás queixas e alegacións presentadas por todas as familias excluídas consistiron na reprodución mecánica da normativa que regula os procesos de admisión, obviando dereitos básicos, necesidades, e principios que debían presidir a prestación dun servizo público fundamental como o da educación, e o papel fundamental que xogan os centros de ensino para os efectos de conciliación da vida familiar e laboral, e a consolidación de poboación no territorio de referencia”.



En paralelo a la batería de iniciativas presentadas ya en la Cámara gallega, los nacionalistas apoyan también de manera activa la recogida de firmas iniciada por las familias afectadas para demandar a la Inspección educativa que adopte una solución a este problema de escolarización.