Las instalaciones del Atios de Valdoviño acogen a cerca de 300 palilleiras de Galicia y Portugal

Años de sabiduría y experiencia abarrotaron hoy las instalaciones del pabellón del Centro Público Integrado (CPI) Atios de Valdoviño, que reúne durante toda la jornada a cerca de 300 artesanas de Galicia y Portugal –además de al público asistente– en la cuarta edición de la Xuntanza de Palilleiras e Multilabores, una cita que nació en 2017 y que organiza la Asociación Mulleres do Rural María del Mar Becerra, con el apoyo del Concello.



El evento regresó al calendario del municipio tras el parón obligado por la pandemia del covid y dejó “al aire” los secretos de una de las labores artesanales más complicadas, al menos, en una primera impresión: el arte de palillar. Lo hizo en una exhibición que comenzó un poco más tarde de las diez y media de la mañana con la recepción de las participantes y que inauguró posteriormente de forma oficial el alcalde en funciones, Alberto González.



Además del sonido constante de los bolillos, la cita tuvo también apartados musicales, como los protagonizados por la batukada de la Asociación Valdoviño Cultura Extrema, por la mañana, o la actuación del grupo Los Nostálgicos, por la tarde.

Batukada Asociación Valdoviño Cultura Extrema I Emiilio Cortizas

Portugal

La Xuntanza de Palilleiras e Multilabores cuenta este año, además, con la asistencia de las Rendilheiras de Vila do Conde. La Asociación Rancho da Praça –una de las entidades con mayor tradición de Europa y que cumplió su centenerario en 2022– mostró a los presentes su trabajo y una selección de alguna de sus labores.

Rendilheiras Vila do Conde I Emilio Cortizas



Hoy se produjo, pues, el nacimiento de una relación de hermandad entre ambas localidades. “Valdoviño mírase no espello do municipio luso, no que esta tradición se herda de xeración en xeración, axudada en gran medida pola súa presenza nos centros escolares, nos que constitúe unha materia máis, así como pola magnífica acción de promoción a través dun museo único”, explicó el Concello.

En el encuentro se rindió homenaje, también, a la fundadora de la Asociación Filigrana de Neda, Ángeles Rodríguez, “unha das maiores valedoras da tradición na nosa zona”, recibiendo el cariño de todos los presentes en el pabellón.