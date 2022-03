Ana Pontón asegura que Feijóo no convoca elecciones autonómicas porque "sabe que lo más probable es que las perdiesen"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que Feijóo no convoca elecciones autonómicas, una vez tomada la decisión de presentar su candidatura a presidir el PP, "porque sabe que, a día de hoy, lo más probable es que las perdiesen".





Así se ha expresado la portavoz nacionalista en una entrevista concedida este domingo a Cadena Ser y recogida por Europa Press, donde ha señalado que las encuestas, pese a la precaución con la que dice que hay entenderlas, "muestran una clara tendencia: que el PP baja y el BNG sube".





Sobre la marcha del actual presidente de la Xunta de Galicia a Madrid, Pontón ha insistido en que debe dimitir "cuanto antes", puesto que "cada minuto que sigue en el cargo es una falta de respeto a los gallegos".





"Galicia no se puede poner en modo pausa por sus ambiciones personales y partidistas. Antes teníamos un presidente incapaz de dar soluciones y ahora uno ausente, con la cabeza en Madrid", ha señalado la nacionalista, que no "entiende" la espera a la celebración del Congreso extraordinario de los populares.





Pontón ve "inviable e incompatible" los cargos que Feijóo pretende desempeñar, sobre todo desde un punto de vista "práctico". "Cuanto tenga que defender el sector naval de Ferrol, ¿va a pensar en Ferrol o en Cádiz?, Galicia necesita un presidente a tiempo completo", insiste.





En esta línea, Ana Pontón ha reivindicado un "cambio de política", puesto que "Feijóo deja una Galicia peor que la encontró". "No enfrentó ni la crisis demográfica ni de empleo, perdemos 14.000 empleos. No fue capaz de salvar ni una sola industria, triplicó la deuda pública de este país y empeoró los servicios públicos del país", ha explicado.





VISITA A EUSKADI

Respecto a la futura sucesión de Feijóo, la portavoz nacionalista ha incidido en que "el problema no es tanto de personas, como de ideas y alternativas". "De entrada no parece que vaya a cambiar mucho la cosa, no", ha apuntado, tras lo que ha recordado que el BNG "pone propuestas encima de la mesa" como la tarifa eléctrica galega.





"Hay que cambiar el centro de gravedad y poner los intereses reales de Galicia en el centro. Y esto no lo va a hacer Rueda", ha remarcado, insistiendo en que "la alternativa frente al PP es el BNG".





También en clave política y respecto a posibles pactos en las elecciones autonómicas, Pontón ha reconocido que, aunque el PSdeG y el BNG son "fuerzas políticas distintas" --"el centro de decisión del PSdeG está en Madrid y el del BNG está en Galicia"--, fomentará "la cultura del diálogo".





Ha abordado también su reciente visita a Euskadi, de la que ha destacado que "el autogobierno es desde donde se puede mejorar la calidad de la vida de la gente". "En Euskadi, los proyectos nacionalistas durante años hicieron avanzar el país", ha comentado.





UCRANIA Y EL 8M

Cuestionada por la situación en Ucrania, la portavoz nacional del BNG ha condenado una invasión liderada por un presidente "déspota" y ha puesto en valor la "solidaridad con el pueblo ucraniano". "Los ayuntamientos del BNG se pondrán a disposición para acoger a los refugiados", ha confirmado.





Sobre el envío de armas a Ucrania, Pontón ha defendido que se debe "poner fin a la guerra; armar la paz y no la guerra" y que para el fin del conflicto será "clave" la presión internacional.





Por último, Pontón ha comentado la campaña de su formación para el Día de la Mujer, 8M, que ha generado polémica por la utilización de la letra de la canción que representará a España en Eurovisión, 'SloMo'.





"Con la campaña denunciamos algo muy concreto: la cosificación de la mujer que llega a todos los ámbitos. La letra, escrita por hombres, es sexista", ha defendido la portavoz nacionalista, que ha mostrado su "máximo respeto" a la intérprete, Chanel.





"Estamos viendo como la crisis y la pandemia afecta más a las mujeres. El machismo afecta a todo, a la cultura, a los sueldos, que hace que las mujeres cobren menos, con una brecha de 4.000 euros anuales, y en el reparto desigual de cuidados", ha explicado.





La campaña, defiende Pontón, sirve para crear debate y para que el 8M no sea un "acto ritual". "No necesitamos más lazos ni declaraciones, sino un debate que ponga en el centro la profunda desigualdad que enfrentan las mujeres. Menos lazos, más recursos y más acciones", ha zanjado Pontón, que ha aprovechado para hacer un llamamiento a las mujeres para que se movilicen el próximo martes.