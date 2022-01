Vuelta a las aulas inmersos en la sexta ola de la pandemia de covid

Casi veinte días después los niños regresaron ayer a las aulas de los centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, además de los estudiantes universitarios. Un regreso marcado por las dudas, dado que los alumnos regresan con la situación sanitaria bastante peor que cuando acabaron las clases el 22 de diciembre. Así las cosas los temores de personal docente y familias son lógicos.



Por fortuna, la evolución del proceso de vacunación avanza y cada vez serán más los pequeños inmunizados. De hecho hoy mismo avanza en FIMO la inoculación para los más pequeños que recibirán el suero hasta la fecha, los niños de 7 a 5 años. Hoy pasarán por las instalaciones de Punta Arnela los niños de entre 7 y 6 años, el martes harán los propio los de 5 y 6 y el jueves culminarán con los más pequeños, los de cinco años. Así, las cosas los niños de Educación Infantil y Primaria pasarán a estar inmunizados frente a la enfermedad, lo que permite ver al futuro con cierta esperanza.



Así, desde los centros consultados por este periódico ayer, todos coincidieron en señalar que el regreso a las aulas ha sido prácticamente normal. La directora del CEIP Recimil, Genoveva Valeiro, aseguraba que arrancaban la segunda evaluación con “todo el profesorado, la única excepción ha sido la comunicación de una familia de que uno de los niños ha dado positivo, pero claro, el niño en cuestión no se personó en el centro, con lo que no ha generado contactos en el colegio”, sostenía. Valeiro también hacía referencia al protocolo, que se mantiene como en diciembre. “Hasta la fecha no hemos recibido comunicación alguna sobre la variación del protocolo, aunque supongo que en breve nos informarán sobre novedades, que redundan sobre todo en lo relativo a los días de confinamiento en caso de registrarse algún positivo”, dijo. En este sentido cabe precisar que la Consellería de Sanidade ha fijado en siete los días de confinamiento en caso de positivos.





Los centros mantienen inalterables los protocolos activados a principios de curso, ya que mayoritariamente han dado un resultado más que satisfactorio





Sin novedades también en la zona rural. La directora del CEIP A Laxe, de Valón, Patricia Cons, aseguraba ayer que el primer día había transcurrido con total normalidad, siguiendo los protocolos existentes “a raja tabla, con mucha ventilación cruzada, buen uso de la mascarilla y distancia de seguridad, además en la entrada seguimos controlando la temperatura”, explicó.



En el centro no se ha confirmado hasta la fecha ningún positivo, a excepción de una cuidadora que está de baja.



Otro centro que retomó la actividad con aparente normalidad ha sido el IES Concepción Arenal. El director del instituto, Manolo Rei, aseguraba “tocar madeira”, para que la situación se mantenga como comenzaba ayer, es decir, sin bajas por coronavirus, aunque se mostraba poco confiado de que la situación permanezca así mucho tiempo. “Supoño que pronto haberá algún caso”, añadió.



Unos y otros apelaban a lo de siempre, a la suerte y al sentido común, pidiendo a las familias que ante cualquier signo de alerta no manden a los niños a los centros y también que sigan cumpliendo los protocolos como hasta la fecha para evitar que se produzcan focos de contagio que impidan seguir el curso con normalidad.





Desinformación y recortes





La reincorporación a las aulas cumplió, como esgrimieron desde la CIG, “co guión previsto da presencialidade, como prevía e demandaba a comunidade educativa”. El mismo guión, critican, “que tamén cumpre a Consellaría de Educación mantendo inalterada a súa estratexia de reducir profesorado e orzamentos para facer fronte á pandemia”.



Por su parte, la presidenta de la Federación Comarcal de Ferrolterra de ANPAs de Centros Públicos, Lorena Dapena, no ocultaba ayer su preocupación por la vuelta a las aulas en el momento actual de la pandemia, con una nueva ola de contagios cuyas cifras siguen en aumento en la comarca. Dapena mostró en cambio su satisfacción porque se haya llegado a un consenso entre las partes apostando por la presencialidad, “sempre defendimos esta vía, a semipresencialidade por desgraza xa sabemos como funciona logo de dous anos de pandemia, e temos moi claro que é o mellor para todos”. No obstante, mostró sus reticencias a la hora de ver si esta presencialidad ofrece garantías. La presidenta de FANPAs explica que “este curso iniciouse cunha relaxación de medidas, como a distancia social e tamén recortes en medios humanos e económicos”, además, asegura, “non se concederon desdobles como no curso anterior, e en decembro denunciamos que non se estaban a cubrir as baixas de profesorado, polo tanto o alumnado non tiña unha correcta atención e había que tirar do profesorado de garda, con estes precedentes, que se veñen de producir antes do Nadal, non hai garantías de que se vaian cubrir ausencias, que xa temos constancia que algunhas as hai”.



Desde la Federación de Anpas también se muestran preocupados por el hecho de tener que llegar a implantar de nuevo la semipresencialidad, dado que en todo este tiempo, aseguran, “non se ten avanzado nada nese eido, non houbo unha formación, unha educación dixital nada ten que ver con entregar documentos en pdf ou fotocopias”, sostiene Lorena Dapena, que también se mostró preocupada por otra cuestión como la falta de información. “Non temos datos, salvo o que nos trasladan as familias, é necesario poder contar cun informe detallado e actualizado de incidencias para saber se cubren baixas”.



La desinformación y el desconcierto que gira en torno a los protocolos (saber quienes son contactos directos, confinamientos de clases, días de cuarentena, etc) también condiciona esta vuelta a las aulas en plena sexta ola.