Viajes reivindicativos en tren para reclamar mejoras en la línea que une Ferrol y Ribadeo

Viajar en tren por el norte peninsular nada tiene que ver con los viajes de alta velocidad. Retrasos, malas condiciones del servicio o falta de personal de atención son algunas de las cuestiones que desde hace tiempo se reivindican desde las distintas plataformas en defensa del ferrocarril, en el caso de Galicia, especialmente en el tramo entre Ferrol y Ribadeo.





Ahora, las plataformas del norte se han puesto de acuerdo para llevar a cabo unas jornadas reivindicativas, con viajes de relevo en cada comunidad, desde el 26 al 29 de mayo.





El turno gallego comenzará el domingo 29 de mayo y la idea de los organizadores es salir en el tren regional de Ferrol hacia a las 8.20 horas –cada participante subiría en el tren en el apeadero o estación que le correspondiese– para llegar a Ribadeo en torno a las 11.30 horas. Sería entonces cuando cogiese el testigo la plataforma asturiana, para viajar de Ribadeo hacia la comunidad vecina.





Así, tras una comida de confraternización en Ribadeo, la plataforma Ferrol-Ribadeo regresaría a la ciudad naval a las 15.00 horas, con llegada a Ferrol a las 18.10 horas

Desde la plataforma en defensa del ferrocarril se anima a todas las personas “que teñan na cabeza que non podemos perder algo tan importante e básico para as nosas comarcas como é o noso tren, e que non debemos deixar que cada vez nolo poñan nunha situación máis precaria” a participar en el viaje reivindicativo.





Para los afectados es responsabilidad de todos que se continúe con el servicio y se haga de forma eficaz, por eso persiguen una serie de objetivos que pasan por el mantenimiento preventivo de las unidades hasta conseguir la práctica desaparición de las incidencias, con la renovación y mantenimiento de las infraestructuras (vías, estaciones, apeaderos), aumentar frecuencias y ajustar horarios a las necesidades de la población o aportar información en tiempo real a los viajeros en todas las paradas, sobre servicios y posibles incidencias.





Además, se reclama la presencia de interventores así como la adecuada coordinación de los servicios sustitutorios cuando se produce algún tipo de problema (bus, taxi…). La puntualidad, con desviaciones que no sean superiores a los cinco minutos en destino, la coordinación con otros medios de transporte, con billetes únicos para facilitar los transbordos, o la recuperación de los menores tiempos históricos de viaje en cada uno de los tramos son reclamaciones que plantean las plataformas de usuarios.





El tren de vía estrecha tiene, como señalan los organizadores, otras carencias que pasan también por la necesidad de contar con unidades con espacios suficientes o la conexión de las líneas con el transporte de mercancías o multimodal –plataformas logísticas, puertos marítimos o puertos secos–.