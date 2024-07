¿Y el verano para cuándo? Playas más solitarias que nunca en la época estival más fría y rara de los últimos años

No es un secreto que Ferrol y comarca gozan de un gran tesoro natural como lo son sus playas, más solas que nunca este verano. Y es que si analizamos los datos de este atípico mes de julio, se puede decir que estamos ante el mes más frío del último lustro. Si bien es cierto que las previsiones auguran un verano igual de extraño que hasta la fecha, todavía podría variar esa tendencia, pero la sensación sigue siendo de que este verano igual llega en 2025.

Muchos son los que regresan estos días a sus puestos de trabajo con la sensación de haber disfrutado poco de la ansiada época estival. “Yo sigo de vacaciones una semana más, pero apenas he ido a la playa este año y las veces que he ido he llegado a pasar frío, si quieres sol parece que nos va a tocar irnos fuera”, explica Mónica C., vecina de Narón, que apura los últimos días de vacaciones.



Poniendo el foco en lo que nos dicen los datos recogidos en la Estación del CIS de Ferrol, julio no ha sido especialmente lluvioso, con solo cinco jornadas en las que se recogieron pluviometrías, sin embargo ha sido frío y feo, con mucha nuvosidad y sensanción térmica casi otoñal. Tanto es así que el mercurio solo ha superado los 23 grados en seis jornadas, llegando a tener máximas entre los 19 y 22 grados la mayor parte de los días.



Junio suele ser en la zona un mes muy playero, en el que ya empieza a disfrutarse del verano, pero tampoco ha sido el caso, ya que el de este año se ha caracterizado también por la inestabilidad con una docena de jornadas lluviosas y una temperatura media de 18 grados, con máximas muy bajas entre los 20 y los 21 grados, a excepción de tres picos de 26, 25 y de 27 grados.



Verano más frío



Analizando los datos de mayo a julio del último lustro se puede confirmar que este verano está siéndolo un poco menos que en otros años. Así, desde 2020 la temperatura media de mayo osciló, por este orden, entre los 19,4º; 15,9º; 18,3º; 19º y 15,6º grados, respectivamente, siendo este ejercicio el más frío de todos ellos. El comportamiento de junio ha sido similar en los últimos cinco años, con los siguientes registros: 18,6º; 19,6º; 19.0º; 22,4º y 18.0º. Según estas variables, el de 2024 ha sido también el más frío de los últimos cinco ejercicios. Con julio la tendencia parece la misma, si bien hasta que no culmine el mes no se pueden comparar las medias de forma rigurosa. Así, en 2020 el termómetro registró una temperatura media de 21,9º; frente a los 20,4º de 2021; los 22,9º de 2022; los 22,6º de 2023; y los 19,4º que se han registrado en lo que va de mes. Como se observa, la tendencia es similar a la que se aprecia desde el pasado mes de mayo, con días más fríos de lo general en este 2024.



Asimismo, este mes también bate récords en cuanto a la lluvia registrada, con 53,6 litros por m2 en lo que va de mes, superando los 29,9 de 2023, muy por encima de los 3,2 de 2022 o los 41,2 l/m2 de 2021 y los 5,1 que se contabilizaron en al año 2020.

Los datos hablan, pero la sensación de la ciudadanía también, que sigue esperando que llegue el esperado verano a esta zona de la geografía para que podamos disfrutar de esas playas tan hermosas e imponentes que nos rodean.