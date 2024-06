El 'Yellow Day' no cala en Ferrol: temperaturas otoñales en un mes de junio atípico

Este jueves se vivió el denominado 'Yellow Day', el día con más luz del año –noche más corta y día más largo– y que se entiende que por ello debe ser el más feliz. Pero aquí, en esta zona, la luz ha escaseado, tanto como lo ha hecho en los días previos.



El mes de junio acostumbra a regalarnos las primeras jornadas playeras del año y también los días con las temperaturas más agradables y que invitan a cambiar la ropa invernal por otra más vaporosa y cómoda. Lo que está pasando este año en cambio, dista mucho de esa tendencia más o menos habitual de los últimos tiempos, y lo que está ocurriendo en lo que va de mes es que aquellos que ya habían guardado las prendas de más abrigo han tenido que recurrir a ellas de nuevo.

El es caso de M. P., vecina de la ciudad, que ayer paseaba por el centro con un abrigo que había guardado. “Es lo que hay, es que la temperatura que tenemos es más propia del otoño que de la primavera o el verano”, aseguraba.



Este junio en Galicia está siendo el más lluvioso desde 2018, a falta de unos días para llegue a su final y se puedan mejorar estos datos. Desde la AEMET siguen sosteniendo que se espera un verano seco y cálido en todo el país, pero también en Galicia.



Los datos hablan



No empezó mal junio, de hecho, no se registraron lluvias hasta el día 8, con 2,9 litros por m2. Tras esta jornada no se volvieron a recoger precipitaciones en la estación del CIS hasta el día 13, con 17,5 litros. Después de este día, las lluvias han sido prácticamente diarias, a excepción del día 15. En lo que va de mes, el acumulado de precipitaciones supera ya los 66 litros por m2.



Lo que llama más la atención de este mes son las temperaturas, inusualmente bajas para esta época del año, con registros de mínimas más propios del otoño como los 9,8 grados de temperatura mínima registrada el pasado día 13. Ese día la máxima fue de 19.1 grados.



Pero es que el mercurio solo superó los veinte grados, por poco, los siete primeros días del mes. Desde ahí, los registros oscilaron entre los 17 y los 19 grados. Los días 17 y 18 de junio, el termómetro volvió a subir de veinte grados (20,7 y 20,2); pero el miércoles no superaron los 18,3 de máxima y ayer el termómetro no superó los 18 grados tampoco.

Este martes y miércoles, además, las mínimas han vuelto a parecerse más a las de marzo, con 13.3 y 13,2 grados de mínima. En definitiva, a falta de una mejoría en los días que restan de mes, este junio de 2024 será recordado por ser frío y lluvioso.

“Con junio lluvioso, comercio poco jubiloso”

Y claro, puede que el 'Yellow Day' no haya sido especialmente luminoso ni nos haya regalado una excelente jornada playera, pero es que tampoco nos ha dejado una espléndida jornada de compras. Y es que el comercio local también mira con esperanza cada día al cielo y sigue con interés las previsiones, porque, claro, con tanta lluvia y mal tiempo, quién necesita comprar ropa de temporada.

Eso es lo que se preguntan y lamentan los responsables de los negocios de ropa y complementos de la urbe naval, que capean el temporal como buenamente pueden, pero los ingresos no son los de otras campañas mientras que los gastos sí. Así, este mes tan malo en lo climatológico también está resultando ser uno de los peores para el comercio de la ciudad.



Olegario Álvarez, presidente del Centro Comercial Aberto Ferrol A Magdalena, aseguraba ayer que “para el sector textil es muy malo que no haga el tiempo esperado, al igual que si en invierno hace mucho calor y fastidia la campaña”. Además, añade que ahora hay que sumar que en breve comenzarán las rebajas con parte de la mercancía en los mostradores.

“Yo mismo estos días no voy por la calle sin mi chaqueta”, afirma el responsable de la asociación de comerciantes. No obstante, confía en que ya de cara a la próxima semana, con mejor tiempo y la gente habiendo cobrado sus salarios y pensiones, la actividad comercial se animará algo más.