La tradicional resaca navideña dispara las cifras de paro en las tres comarcas

El mes de enero, al igual que abril y septiembre-octubre –dependiendo del año–, es un período en el que tradicionalmente se registran notables incrementos en el desempleo. El final de la campaña navideña, uno de los principales picos de demanda temporal de profesionales en el sector servicios, sumado a una ralentización general de la economía, son los principales factores que provocan este fenómeno.



Siguiendo esta tendencia, el último informe del Instituto Galego de Estatística (IGE), correspondiente al mes de enero, muestra que las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal dieron la bienvenida al año con un incremento conjunto en el paro del 2,85%, pasando de 9.670 a 9.946 personas sin trabajo. Así, si bien este aumento fue en términos porcentuales un 0,56% mayor que el del año anterior, los niveles de empleo siguen estando, como se verá más adelante, muy por encima de ejercicios anteriores.

Comparativa



Por territorios, el área del Eume fue la que registró el incremento más reducido, contando con tan solo dos personas más en el paro respecto al pasado mes de diciembre –de 912 a 914, es decir, un 0,22% más–. Ferrol, por su parte, se mantiene en el 3%, pasando de 8.231 a 8.479 vecinos en situación de desempleo; mientras que en Ortegal el aumento fue especialmente notable, alcanzando el 4,93% –de 527 a 553–.



Llegados a este punto, es importante recordar que, en términos porcentuales, cuanto menores sean las cifras, mayor es la diferencia. En el caso de los análisis de paro esto responde a la densidad poblacional, algo a tener en cuenta a la hora de analizar los datos –un ejemplo de ello es la mencionada comarca de Ortegal, donde ese 4,9% se corresponde a 26 personas frente al 3% de Ferrol que refleja a 248 vecinos–.



En lo referente a la comparativa interanual, los resultados muestran que, a pesar de que el incremento porcentual fue mayor que el de 2022, los niveles de desempleo siguen siendo notablemente más bajos. En este sentido, el paro cayó en el conjunto de las tres comarcas un 7,78% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior –de 10.785 a 9.946 personas sin trabajo–. La mayor diferencia se dio en el área del Eume, con una caída del 8,23% –se pasó de 996 a 914 desempleados–, seguida de Ferrol –de 9.194 a 8.479, un 7,78% menos– y Ortegal –una caída del 7,06%, pasando de 595 a 553 vecinos en situación de desempleo–.



Esta diferencia es incluso más pronunciada respecto a enero de 2020, cuando el mercado laboral aún no se había visto afectado por la pandemia de coronavirus. En conjunto, las tres áreas registraron entonces un total de 11.965 parados, 2.019 más que en el presente ejercicio –es decir, se produjo una caída del 16,87%–. Del mismo modo, en esta comparativa el Eume vuelve a situarse a la cabeza de las tres comarcas, con una caída del 19,68% –de 1.138 a 914 parados–, seguida de Ferrol con un 16,77% –de 10.188 a 8.479– y Ortegal con un 13,46% –de 639 a 553–. Como dato curioso, el total de desempleados en el conjunto de las tres áreas el pasado mes supera en tan solo 16 personas al de la comarca de Ferrol en diciembre de 2019.

Concellos



Respecto a la situación a nivel municipal, tan solo cuatro de la veintena de concellos que componen el área de Ferrolterra –Mañón, A Capela, As Pontes y As Somozas– comenzaron el año con resultados positivos, mientras que Cerdido no presentó variaciones.



En cuanto al resto –excluyendo aquellos con menos de 100 de parados–, los cinco ayuntamientos con un mayor incremento porcentual de desempleo fueron Ortigueira (+7,75%), Fene (+5,35%), Cariño (+4,52%) Mugardos (+3,97%) y Ferrol (+3,36%). En el caso concreto de la ciudad naval, si bien registró un importante incremento, la cifra alcanzada es la más baja para un mes de enero desde el año 2009.