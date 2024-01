El Sergas adjudica en el Área ocho plazas de médico de familia de difícil cobertura

Un total de ocho médicos de familia han accedido a una plaza de Atención Primaria en el Área Sanitaria de Ferrol a través de la primera ronda del concurso de méritos convocado por el Sergas. Incluye centros de salud de Narón, Ferrol, Ares y As Pontes.

En toda Galicia, se han adjudicado 65 plazas de difícil cobertura, que o bien estaban vacantes o se atendían con personal interino y que no habían sido seleccionadas en los concursos de traslados o en las ofertas de empleo público. Se incorporan ocho profesionales que no trabajaban previamente en ningún servicio del Sergas, que provienen de otras Comunidades Autónomas o de otros organismos estatales como el Instituto Social de la Marina.



En el centro de salud de Narón se cubren cuatro plazas, dos de mañana (Marcelino Fernández Castro y María Pilar López Domínguez), una de tarde (Noelia Fernández López) y una desplazable (María Beatriz Villamarín Bello). En el Fontenla Maristany de Ferrol se han adjudicado dos, una de tarde (Laura Trelles Díaz) y otra desplazable (Laura González Caínzos). Los otros dos puestos de Atención Primaria se corresponde con el turno de mañana en Ares (José María Vázquez Zaballos) y con uno desplazable en As Pontes (César Oliver Sotelo García).



La relación tiene que publicarse en el Diario Oficial de Galicia y después se abrirá un plazo de un mes para la toma de posesión.

Reacción del PP



El Partido Popular de A Coruña ha celebrado la adjudicación de 25 plazas fijas en la provincia y ha recordado que esta metodología por el sistema de concurso de méritos se ha podido hacer gracias a una ley de medidas extraordinarias aprobada en el Parlamento con el voto en contra de la oposición.



Acusan a PSOE y BNG de encabezar protestas sobre la sanidad mientras votan en contra de las soluciones.