Cientos de personas secundan en Ferrol la protesta de apoyo a la Atención Primaria

La plataforma SOS Sanidade Pública convocó movilizaciones en una veintena de localidades gallegas con el fin de apoyar la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Atención Primaria en Galicia que se debatirá en el Parlamento el próximo 12 de mayo. En Ferrol, varios centenares de personas secundaron esta protesta, que comenzó en la plaza de España, en las inmediaciones del ambulatorio Fontenla Maristany, y que después transcurrió por la calle Real hasta llegar a Armas, donde se leyó el manifiesto.



Concejales y diputados del PSOE, Ferrol en Común y BNG participaron en la manifestación, que contó también con el respaldo sindical y de las entidades de la sociedad civil que integran la plataforma en Ferrolterra. Se lanzaron cánticos pidiendo la dimisión del conselleiro, Julio García Comesaña, y el fin de una política sanitaria autonómica que avanza, afirman, en la privatización del sector.



Sus reivindicaciones pasan por el aumento de la inversión en la sanidad pública para garantizar personal suficiente que pueda atender a la ciudadanía. El foco se pone en la delicada situación de la Atención Primaria, para la que se plantean medidas “urgentes y necesarias”. “Resulta evidente que tras baixar o orzamento para a Atención Primaria a menos da metade do que indica a Organización Mundial da Saúde, non é posible cubrir os servizos mínimos nos centros de saúde, nin ter persoal e medios suficientes para atender o necesario servizo con normalidade, alongando cada vez máis as listas de espera”, explican desde la plataforma gallega.



A mayores, los trabajadores de la administración critican además la actualización del sistema informático XIDE, que les indica realizar unas preguntas a las personas que se acercan al centro de salud sobre los motivos por los que acuden allí que atentan, denuncian, contra la confidencialidad de los pacientes.



Las movilizaciones de ayer son la continuación de la gran manifestación gallega celebrada el 12 de abril y se anuncia también una importante presencia en Santiago cuando se produzca el debate parlamentario.