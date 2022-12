El Sergas premia los servicios de Atención Primaria de Caranza y As Pontes

El Sergas ha premiado a los servicios de Atención Primaria de Caranza y As Pontes por los excelentes resultados conseguidos en la implantación de los objetivos de su Plan Local de Saúde 2022-2025.



El departamento del barrio ferrolano fue distinguido con el diploma de reconocimiento a la orientación comunitaria y le fue entregado por la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo. El galardón fue recogido por la jefa del servicio, María Jesús Corral Fernández-Peñaflor.



La Atención Primaria de Caranza fue el que más actividades e intervenciones comunitarias llevó a cabo desde enero a octubre, con 23 intervenciones, muy por encima del objetivo mínimo de cinco fijado en el Plan.



Por su parte, el Servicio de Atención Primaria de As Pontes recogió el diploma de reconocimiento a la mejor atención domiciliaria por parte de los profesionales de Enfermería. El premio fue entregado por el conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña, y recogido por el jefe de servizo, Pablo Pérez Hermida.



En el acto de entrega de galardones se firmaron, además, 29 nuevos Plans locais de saúde para el periodo 2023-2026, de los que tres pertenecen al Área Sanitaria de Ferrol; son los de los servicios de atención primaria de Narón, Cedeira y Pontedeume.



Estas hojas de ruta permitirán, explican desde el Sergas, “a transformación da atención primaria no que atinxe á mellora da saúde da poboación e da eficiencia do servizo, así como da satisfacción dos profesionais e do incremento da calidade e experiencia do paciente”.