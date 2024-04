La Semana Santa impulsa un nuevo desplome del desempleo en Ferrolterra

El presente 2024 contó con una Semana Santa más temprana de lo habitual, lo que se tradujo, en términos de empleo, en un importante descenso en las cifras de paro el pasado mes de marzo. Si bien este mes tradicionalmente no suele ser negativo –junto con febrero tiende a marcar la recuperación del mercado laboral después del batacazo tras las navidades–, se trata de un período estable con leves incrementos.



No obstante, los festejos de la Pascua adelantaron unos resultados más propios de abril, los cuales, además, dan continuidad a los del mes anterior, que también fueron mucho más positivos de lo esperado. Así, según el último informe del Instituto Galego de Estatística (IGE), el desempleo cayó en el conjunto de las tres comarcas un 1,27% respecto al mes anterior –que ya de por sí registró un desplome del 2,7% tras el incremento del 2,85 de enero–, pasando de 9.765 a 9.641 personas sin trabajo.



Sin embargo, como se verá más adelante, esta tendencia no se dio en todos los territorios de Ferrolterra, como es el caso de los términos municipales de Pontedeume y As Pontes, cuyas cifras de paro se dispararon en marzo hasta el punto de arrastrar los resultados de toda la comarca del Eume. Asimismo, como en cada análisis de estas características, cabe recordar que, a la hora de hablar de incrementos o caídas porcentuales, estas están determinadas por la densidad poblacional, en tanto a que cuanto mayores sean las cifras comparadas, más reducidas serán las diferencias.

Comparativa



Comenzando por los datos por comarcas, de los tres territorios Ortegal registró el mayor descenso porcentual de toda Ferrolterra, alcanzando una bajada en el paro del 5,38% –de 539 a 510 desempleados– respecto al pasado mes de febrero, seguido de Ferrol, con un 1,57% –de 8.352 a 8.221–. El Eume, por su parte, aumentó su balance de personas sin trabajo un 4,12%, pasando en un mes de 874 a 910.



La comparativa interanual, no obstante, ofrece una visión mucho más clara de la mejoría de la situación en el conjunto de las tres comarcas, especialmente respecto a 2019 –año de referencia para ver la evolución tras la pandemia de coronavirus–. De este modo, en el conjunto de las tres comarcas el paro descendió un 7,96% respecto a 2023 (10.475) y un 21,46% frente a marzo de 2019 (12.275). Por áreas, en Ferrol la caída fue del 8,18 y del 22,07% –8.953 y 10.549 desempleados, respectivamente– en los mencionados ejercicios, mientras que en Ortegal del 8,93 y del 12,97% –560 y 586 parados– y en el Eume del 5,41 y del 20,18% –962 y 1.140–.

Municipios



Respecto a los resultados por municipios –excluyendo aquellos con cifras inferiores a un centenar–, el concello con un mayor descenso porcentual fue Cariño, con una caída del 6,58%, seguido de Ortigueira (-3,89%), Fene (-3,06%), Valdoviño (-2,74%) y Mugardos (-2,55%).



En el extremo opuesto, como se mencionó, estarían As Pontes, con un incremento en el paro del 7,86% –25 desempleados más, pasando de 318 a 343– y Pontedeume, con un 4,22% –de 332 a 346, 14 más–. Estos dos municipios, eso sí, no fueron los únicos en los que se registró un aumento de las personas sin trabajo, entrando de este modo en el listado Ares (+1,37%), Cedeira (+1,27%) y Monfero, aunque en este último la diferencia es mínima. Asimismo, A Capela fue la única área que no presentó cambios en su balance intermensual.



Por último, los dos municipios con mayor densidad poblacional del territorio, Ferrol y Narón, despidieron el mes de marzo con buenos resultados, especialmente el último. En el caso de la ciudad naval el número de parados descendió en 47 personas, lo que se traduce en una caída del 1,13% –bastante inferior a la de marzo de 2023, aunque las cifras generales son más bajas–, mientras que en Narón el descenso fue del 2,25% –45 menos–.