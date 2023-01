El secretario xeral del PSdeG criticó en Ferrol la inacción del gobierno de Rueda ante la subida de precios

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, aprovechó su visita de ayer a Ferrol y su recorrido por la plaza de abastos para criticar la “inacción do goberno de Alfonso Rueda ante a suba de prezos que afecta especialmente ás familias de clase media e traballadora galega, así como ás pemes e aos autónomos”.



González Formoso recordó que ante la mayor carestía de precios de los últimos 40 años, el gobierno de la Xunta no ha hecho nada frente al Ejecutivo central “que puxo 45.000 millóns de euros en aspectos como o IVE da electricidade, de productos alimenticios básicos, limitouse a un 2% a subida do alugueiro, a viaxe de volta gratuíta na AP-9, o bono de transporte ferroviario gratuito ou a bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, que se mantén para os colectivos profesionais no 2023 un elenco de medidas para aliviar ás persoas máis desfavorecidas e ás clases traballadoras”.



El socialista hizo alusión a que en el presupuesto autonómico de 13.000 millóns de euros “non hai ningunha medida para axudar ás familias e empresas galegas ante as dificultades económicas. As medidas máis salientables tomadas pola Xunta ata o momento foron a rebaixa do imposto de patrimonio para os millonarios e a retirada da tarxeta básica da que se beneficiaban milleiros de familias galegas”.



Además, Valentín González Formoso acusó al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, de apropiarse de las políticas puestas en marcha por el Estado, como la bonificación del transporte interurbano, el bono de alquiler para jóvenes o las ayudas de rehabilitación de vivienda, financiados por fondos estatales e que a Xunta de Galicia trata de vender como propias, con el objetivo de “agochar a súa inacción e falta de implicación coa sociedade galega”.