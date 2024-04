Sacan a concurso el contrato para la producción técnica, luces y sonido de las fiestas

El Concello de Ferrol ha licitado la contratación de las infraestructuras y producción técnica y de la iluminación y sonido de las Fiestas de San Ramón. El plazo para presentar ofertas está abierto hasta el 18 de abril y se cuenta con un presupuesto de 163.142,23 euros (IVA incluido) en un contrato por un año que tiene opción de prorrogarse otro más.



Las fechas para este 2024 abarcan desde el 17 hasta el 31 de agosto. En este período de tiempo se incluyen doce espectáculos para todos los públicos que se llevarán a cabo en la plaza de Armas; uno en el barrio de Canido; dos en otros emplazamientos; y dos para un público infantil y familiar que se realizarán en el parque Raíña Sofía.



No están definidos los conciertos pero el criterio, según se indica en la memoria justificativa, “será o respecto e o coidado da diversidade, perfilando un programa no que se integren diferentes disciplinas artísticas, dirixido a satisfacer a distintos segmentos de públicos, e no que se incorporen propostas multiculturais, en atención á pluralidade da sociedade ferrolá”.



Se prevé además que sea una programación que atraiga a personas residentes en la comarca y en toda Galicia, siendo un foco dinamizados desde el punto de vista cultura, económico y social.



El contrato se divide en dos lotes. Uno se centra en el apartado de infraestructuras y producción y tiene que ver con instalación de escenarios, equipamientos, elementos del backstage, vallas, plataformas para personas con movilidad reducida, servicios higiénicos para el público, extintores, cátering, servicios eléctricos, personal de seguridad y de producción. El otro lote se refiere específicamente a elementos de sonido e iluminación, tarimas móviles que se instalarán en los escenarios y al personal técnico preciso.