El dúo Camela se presenta como el plato fuerte del cartel de las fiestas de verano en Ferrol

Comienzan las Festas de Ferrol con una programación que ha sido bien acogida y parece del agrado de los vecinos, pues ofrece alternativas para todos los gustos con grandes conciertos y la presencia de una de las grandes orquestas gallegas como Olympus.



Así, el día 20, tras el pregón, ya se podrá disfrutar del primero de los conciertos de los festejos, con Efecto Mariposa, en el marco de La Noche de Cadena 100. El lunes 21 actuará el ilusionista Dani Polo, que presenta en Ferrol su espectáculo “Euforia”. Para el día 22 se ha programado el festival de los grupos que hacen uso de los locales de ensayo con La Calle del 23, Far Away Place, Host y Keepers. El día 23 será el turno de Fran Valenzuela y su tributo a Alejandro Sanz. En la jornada siguiente, la fiesta se desplaza a Canido, a la Plaza Fernando Miramontes, donde se celebrará Rock en Canido (20 h.) con varias bandas tributo como King Sapo, Riff Raff, Mártires del Rock&Roll y On Fire. El día 25 será el turno de uno de los platos fuertes del cartel con el concierto de la banda madrileña Marlon; el día 26 actuará La La Love You; el 27 Treixadura; el día 28 se ha reservado para el Festival de Rondallas y el día 29 actuará el dúo madrileño Camela, una de las actuaciones que más expectación ha generado. Los festejos enfilan los últimos días con el concierto de Fillas de Casandra del día 30 y ya en la jornada de San Ramón, con la actuación del Real Coro Toxos e Froles y el Rancho de Praça. Este evento dará comienzo a las 19.00 horas en Armas, coincidiendo con el acto de hermanamiento de Ferrol con la localidad portuguesa de Vila do Conde. Y como manda la tradición esa noche habrá fuegos en Curuxeiras y, tras éstos, actuará la orquesta Olympus.

Los conciertos principales dará comienzo entres las 22 y 22.30 horas.

Para los más pequeños

Los más pequeños de la casa disfrutaron ayer de una de las propuestas que se incluyen en el programa festivo diseñado por el Concello –pese a que los festejos arrancan oficialmente el domingo–; una fiesta de la espuma que se celebró en el parque Raíña Sofía. Pero no será esta la única alternativa de ocio pensada exclusivamente para los más pequeños de la casa, ya que el 31 de agosto tendrá lugar la Festa fin de Verán, que se desarrollará en la Avenida de Esteiro.