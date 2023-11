Reportaje | “Rapa”, la serie que ha descubierto Ferrol a propios y extraños, concluye rodaje

Aunque la ciudad de Ferrol y comarca ha sido escenario de numerosas producciones cinematográficas, ninguna ha dejado la impronta que deja “Rapa” entre la población. Y es que, como los propios actores recordaban días atrás, “son cuatro años los que estamos yendo y viniendo a Ferrol” y la ciudad y su comarca también forma parte ya de sus corazoncitos. Basta recordar que este verano las actrices de la serie se encargaron de dar lectura al pregón de las fiestas de verano de la ciudad. El propio Javier Cámara ha ejercido de excelente embajador de la comarca, mostrando en sus redes sociales y a través de sus fotos (es un gran aficionado a la fotografía, habiendo expuesto algunas de ellas) cada rincón, cada plato de comida, cada instante vivido que ha sabido captar como nadie con su cámara.



Todo empezó en Cedeira, con la sorprendente muerte de la alcaldesa, Amparo Seoane, un hecho insólito que puso a trabajar a Maite (Mónica López), sargento de la Guardia Civil, y Tomás (Javier Cámara), profesor de literatura en horas bajas y con un grave problema de salud que lo tiene sumido en el hastío, hasta que este caso le da cierto sentido a su vida. La trama atrapa a cualquiera. Y el gran nivel de los actores, de ahí los datos de audiencia, pero si algo ha prendado de verdad a lugareños y público en general ha sido la belleza de las localizaciones escogidas, la forma en que se han mostrado al mundo pequeños rincones de nuestra comarca, algunos muy conocidos y otros que han sido un gran descubrimiento.



Los acantilados de la Garita de Herveira, Serra da Capelada, Punta Sarridal, el casco histórico de Cedeira, su imponente cementerio, San Antón de Corveiro, el puerto, etc. De la villa cedeiresa se han mostrado multitud de parajes en esa primera temporada, rincones muy conocidos que representan en sí mismos un verdadero reclamo turístico y que han incrementado su potencial. Pero también se han mostrado localizaciones de otros concellos de la comarca, como Valdoviño, Narón, Fene, San Sadurniño, As Pontes o Ferrol. En la segunda temporada la trama se traslada a la ciudad naval, convirtiendo en hábito encontrarse con el set de rodaje en cualquiera de sus calles. Algo que “lejos de incomodar a la gente siempre se ha mostrado muy colaboradora, todos nos dicen que no nos vayamos”, explicaba Javier Cámara. Si la primera temporada fue un éxito la segunda no lo ha sido menos. En esta ocasión los protagonistas se encargaron de dar respuesta a dos casos, cada uno el suyo. No han faltado las mejores localizaciones. “Hemos intentado no dejarnos nada que valiese la pena mostrar al mundo”, explicaban días atrás desde la productora de la serie. Pero si algo ha despertado el interés general ha sido el Arsenal Militar, un espacio vetado al público en general. “La gente conoce a Ferrol y a su Arsenal pero pocos han tenido la posibilidad de visitarlo”, explicaban desde Portocabo. Así pues, también hay que agradecer a esta producción el que mostrara al mundo una joya como el Arsenal Militar y sus imponentes fragatas e instalaciones militares, estrenándose como escenario del rodaje y permitiendo la “entrada” a personal civil. También se hizo su debut como set de rodaje el astillero de Navantia, donde estos días grababan los definitivos planos de la tercera y última temporada, volviendo a abrir Ferrol al mundo y a los propios ferrolanos. Aquí podremos disfrutar de las grúas cigüeña, esas moles de acero que se pueden ver en la lejanía, de los operarios trabajando en la construcción de las F-110 y hasta del “Tinglado”, el que fuera el edificio de oficinas más grande del Europa en el Siglo XVIII.



La serie creada por Pepe Coira y Fran Araújo (dirigida por Jorge Coira) le ha dado mucho a la ciudad y le seguirá regalando grandes momentos y con ellos, el descubrimiento de otras localizaciones de la comarca, que este verano ha recibido a cientos de turistas que llegaban a la zona específicamente para conocer los espacios que salieron reflejados en las dos primeras temporadas de “Rapa”. El turista que atrae la serie ya está aquí, es una realidad.