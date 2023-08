Unas pregoneras “bazaneras” para un inicio de fiestas “de cine”

Iolanda Muiños, Paula Morado y Mónica López, las tres actrices de la serie “Rapa” que rueda ya su tercera temporada en Ferrol, hicieron que las fiestas de verano no solo empezasen “de cine” sino cargadas de humor y retranca. Si Iolanda Muíños y Paula Morado no tuvieron más que tirar, eso sí con muchísimo humor, de su pasado para hacer entender que Ferrol es único, para lo bueno y parta lo malo –salieron a colación todos esos términos que no conocen fuera de la zona como güarisnais, falsilla, manis, rebajarse y también mil y un rincones de la Caranza natal de Morado–, la intervención de Mónica López encandiló a los oyentes, no solo por hablar en un perfecto gallego sino por recordar rincones de la ciudad con sus establecimientos y sus gentes, que la habían hecho, dijo “sentirme máis viva e alegre que na miña propia casa”.



El Ferrol bazanero saltó al escenario con las chaquetas de las pregoneras y la música de AC-DC, que metió “caña” a un inicio de fiestas que no pudo tener mejores embajadoras.



Efecto Mariposa

El primer concierto de las fiestas de Ferrol en el escenario principal animó al público asistente con los temas más conocidos de la formación, pero también con otros que ganaron en la voz en directo de Susana Alba.

El grupo malagueño no es ajeno al público ferrolano ni a las fiestas de verano, de hecho ya ha estado en la ciudad naval en anteriores ocasiones y también en las fiestas de agosto. De hecho, en el año 2010 fueron los encargados de poner el colofón a los festejos, con una actuación en el muelle de Curuxeiras, previa a los fuegos de San Ramón, en un concierto de varios artistas como Lucía Pérez o La guardia.

La actuación que llegó de la mano de La Noche de Cadena 100, inauguró las fiestas que desde este lunes viven su semana grande aunque, en esta ocasión, será de doce días, hasta que llegue a su final el día 31.

Susana Alba, cantante de Efecto mariposa

Concello

Con motivo de las fiestas de Ferrol, el Palacio Municipal, desde hoy y hasta el 1 de septiembre, tendrá cerrada la entrada principal, por la instalación del escenario en Armas. El acceso se habilitará por la puerta del Rexistro, en la calle María con Rubalcava, y el horario de atención al público será de 9.00 a 13.00 horas.