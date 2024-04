El recibo del agua tendrá diez tramos que se aplicarán según el consumo

El Concello de Ferrol llevará a pleno extraordinario, el próximo lunes, la actualización de las ordenanzas que afectan al servicio de suministro de agua potable, red de sumideros y tratamiento y eliminación de residuos sólidos. La propuesta se aprobó en Xunta de Goberno y se presentó ayer a los demás grupos en comisión. Hay incrementos en las cuotas del servicio y en la parte variable, la que depende del consumo, se establecen hasta diez tarificaciones diferentes (hasta ahora había dos tramos).



Los recibos varían según las actividades, con cuotas diferentes según sea un uso industrial, comercial, doméstico, en obras para edificios o para viviendas unifamiliares y también el que se le cobra a otros concellos. En este último caso el precio por metro cúbico en la anterior ordenanza era de 0,2750 euros y pasa a 0,44.



Las cuotas para el uso comercial y el uso doméstico son las mismas. Solo varía el precio fijo al mes por el servicio, que en el caso de las tiendas pasa a ser de 5,01 euros (estaba en 3,85) y en el de los domicilios, 2,86 euros (eran 2,20, la subida es 66 céntimos).

Se actualiza la ordenanza de sumideros y se congela la de residuos sólidos urbanos



En cuanto al consumo, la distribución por tramos queda de la siguiente forma: de 1 a 5 metros cúbicos por bimestre, 0,2827 euros; de 6 a 10 m3, 02976 euros; de 11 a 15 m3, 0,3132; de 16 a 20 m3, 0,3297; de 21 a 25 m3, 0,4312; de 26 a 35 m3, 0,5638; de 36 a 45m3, 0,7373; de 46 a 55 m3, 0,9642; de 56 a 70 m3, 1,2609; y a partir de 70 metros cúbicos en dos meses, 1,6488 euros.



En la ordenanza actual, de 2019, se cobraba 0,3297 euros por metro cúbico hasta los 20 m3 al mes (40 bimestrales) y 0,4396 euros a partir de esa cantidad.

Exclusión social



En cuanto a los beneficiarios de rebajas por estar en situación de exclusión social, se aplicará, como hasta ahora, una reducción de tarifa del 85% en la cuota del servicio y se cobrarán cero euros dentro de los tres primeros tramos de consumo. En la ordenanza actual la cantidad variable era de cero euros en los 30 primeros m3 de cada bimestre.



Cambia la forma de aplicar este descuento lo que implicará, explica el gobierno local, que habrá nuevos beneficiarios. “A calquera persoa que se atope en situación de exclusión social comunicada pola Xunta de Galicia aplicaráselle directamente”, relata la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo.

Se prevé que las bonificaciones lleguen a más personas en situación de exclusión social



En este apartado subrayan también los mayores beneficios que se aplican a familias numerosas. En la antigua bonificación pagaban su tarifa de consumo al precio del primer tramo y ahora se aplicará un descuento del 50%. Esto incluye también a familias monoparentales con dos hijos o a las que tengan uno con algún grado de discapacidad. “Beneficiaranse de dúas reducións: pagarán o 50% da tarifa en todos os tramos de consumo e, segundo, os tramos ata o B5 son máis baixos dos 0,33 euros anteriores”, puntualiza Sanjurjo.



Estas cuestiones relativas a la tarifa pasa a gestionarlas directamente Emafesa y no habrá que ir al Concello, en lo que desde el gobierno se califica como una simplificación del procedimiento administrativo. Así, los funcionarios encargados de este tema podrán reforzar los servicios de Facenda y de Recadación.

Otras modificaciones



Se actualiza también la tarifa por la prestación patrimonial de carácter público no tributaria de la red de sumideros, que además de la cuota fija (2,23 euros) incorpora diez tramos asociados al consumo (de 0,1574 a 1,0183).



La ordenanza de residuos sólidos urbanos no sufre ninguna variación en las tarifas respecto a la que está en vigor, que también procede de 2019.

Situación de Emafesa



La actualización de tarifas había sido recomendada en un informe de Intervención para evitar la quiebra de la empresa mixta Emafesa. Tiene una deuda de casi cinco millones de euros con dos empresas de suministro eléctrico y acumula siete millones en pérdidas. Sus cuentas están sin aprobar desde 2016.

“O Concello de Ferrol non cumpriu coa súa obrigación de actualizar as tarifas nin de aprobar as contas de Emafesa nos últimos oito anos”, recuerda la concejala de Facenda. “Vémonos obrigados a tomar medidas urxentes para poder cubrir o custo do servizo e que os veciños poidan seguir disfrutando da subministración de auga potable e da rede de sumidoiros”.



Apuntan desde el gobierno local que la subida es mínima, por debajo del IPC, e imprescindible para que se restablezca el equilibrio económico. “Sabemos o grande esforzo que realizarán os veciños e agradecémolo de antemán”. Al mismo tiempo, la actualización sigue las recomedaciones de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que establece que las tarifas del agua deben garantizar la recuperación de todos los costes.



La ordenanza, afirman desde el gobierno local, “está orientada a favorecer á maior parte da poboación que teña calquera tipo de situación de exclusión social e, ao mesmo tempo, non incentivar o consumo elevado de auga”.