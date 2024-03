El PSOE exige al Concello que busque fórmulas para Emafesa que no impliquen subir el recibo

El grupo municipal socialista reclama al gobierno local que estudie todas las posibilidades “antes de gravar sobre os veciños de Ferrol unha subida de taxas que pode non ser tan necesaria como o goberno do PP di, máis tendo en conta que o contrato con Emafesa está xa na última etapa antes do seu vencemento”.



Responden así al anuncio realizado a la vez que se presentaban los presupuestos de que para equilibrar la situación económica de la empresa mixta se incrementarían los recibos (en una media de un 2% mensual, según la concejala de Facenda).



Para el PSOE resulta “cando menos curioso” que se baje la recaudación favoreciendo a los que infringen las normas con la retirada de cámaras en la plaza de Armas y el cambio de ubicación del radar de A Malata, y sin embargo se haga pagar más a los vecinos por el recibo del agua.



Proponen realizar auditorías de sobrecostes para actualizar pagos derivados de la subida de salarios o de la electricidad. También reclaman que se cobre la deuda con Narón y que se revisen las tarifas que se aplican otros concellos, “non vaia ser que os veciños de Ferrol acaben pagando máis que os da comarca polo mesmo servizo”.