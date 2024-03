Un informe aconseja actualizar las tarifas para la viabilidad de Emafesa

La falta de actualización, en los últimos años, de las tasas de suministro, saneamiento y, especialmente, depuración del servicio integral de agua que gestiona Emafesa puede tener consecuencias económicas y presupuestarias. Así lo afirma Intervención en el Informe de los reparos emitidos y de las anomalías de ingresos del ejercicio económico 2023. En este documento se afirma que la Sociedade de Economía Mixta de Augas de Ferrol, de la que el Concello tiene el 51% de participación, tuvo unas pérdidas, con fecha de 31 de diciembre de 2023, de 2.796.780 euros.



El texto señala que ya se advirtió en el informe de 2022 que “a única solución legal e viable para garantir o equilibrio económico financieiro da sociedade Emafesa, e así poder manter ao longo do tempo a xestión do servizo, consisitía na actualización das tarifas, tanto as do servizo de abastecemento e saneamento coma as do servizo de depuración”. Entonces se ponía sobre la mesa la posibilidad de incurrir en un supuesto legal de disolución de ser las pérdidas superiores al 50% del capital social.



Intervención recuerda que las tasas para el suministro no se actualizan desde el año 2009; las de saneamiento, desde 2013; y las de depuración, desde 2014. En este último punto aclaran que cuando se fijaron estaban basadas en un análisis de costes teórico para la puesta en funcionamiento del servicio y que se debían actualizar anualmente –al menos hasta 2016– para ajustar la estimación a la realidad.



La situación actual “pode facer quebrar o principio de equilibrio económico financieiro do contrato” y, en el caso de un supuesto legal de disolución de la sociedad o de quiebra del servicio integral del agua “podería supoñer posibles consecuencias económicas e orzamentarias que xerarían prexuízos económicos ao orzamento municipal”, concluye el informe.