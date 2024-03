La tasa del agua subirá una media de un 2% al mes como primer paso para estabilizar Emafesa

El gobierno local plantea una subida del recibo del agua como medida para frenar la sangría de la Empresa Mixta de Aguas de Ferrol, Emafesa, que acumula una deuda de 6,6 millones de euros, según la información que maneja el ejecutivo. La concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, estima que esto repercutirá, de media, en menos de un euro al mes (dos euros en el recibo, que es bimensual). La subida será la “minima imprescindible” hasta poder estabilizar la situación.



Un reciente informe de Intervención alertaba precisamente sobre el riesgo de quiebra del principio de equilibrio económico financiero del contrato y de disolución de la sociedad. Planteaba como solución legal y viable el aumento de unas tasas que no se actualizan desde 2009 para el servicio de suministro, desde 2013 para el saneamiento y desde el 2014 para la depuración.

Rechazo unánime



La reacción de la oposición ha sido inmediata. El PSOE denuncia que en algunos tramos se plantea una subida de casi el 100%. Se incrementa la cuota del suministro y también el precio del metro cúbico del agua. Reclaman los socialistas las cuentas de Emafesa, una sociedad participada por el Concello al 51%, que no están aprobadas por el pleno. Inciden también en actualizar la tasa que abonan los municipios vecinos y en reclamar las cantidades que adeuda el Concello de Narón.



El BNG carga contra “dar continuidade á estafa da taxa de depuración” iniciada por Rey Varela, apuntan los nacionalistas, “hai case dez anos”. Critica que se antepongan los intereses de Emafesa a los de la ciudadanía de Ferrol y censura “a volta da política económica que fai recaer sobre a veciñanza a responsabilidade da deficiente xestión dos recursos municipais por parte das concesionarias privadas”.



Su portavoz, Iván Rivas, explica que el presupuesto de 2024 recoge un incremento en los ingresos de la tasa de depuración de un millón de euros. Y eso, alertan, sin que Emafesa cumpla con lo pactado en 2014, como las obras de saneamiento del rural.



“O PP, no canto de rectificar, incide nas mesmas receitas que nos teñen traído até aquí. Non esixir responsabilidades nin á Xunta nin ao Estado e cargar os custes sobre as costas dos veciños e veciñas, unha vez máis”, sentencia Rivas.



Ferrol en Común rechaza la subida de la tasa del agua, un “incremento indiscriminado” de un 5% que considera una “aberración e agresión contra a cidadanía” y exige una auditoría independiente que aclare la situación real de Emafesa “e xustifique se é necesaria ou non esta suba exponencial”.



La formación denuncia la “nefasta xestión da parte privada”, que no puede cargarse sobre los ciudadanos, desconfía de los números que presenta el estudio técnico-económico que elabora la propia Emafesa y reclama que se regularice la situación con el municipio naronés.