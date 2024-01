“Las rebajas ya no son lo que eran, y en el comercio hoy en día hay descuentos atractivos casi durante todo el año”

Los tiempos cambian, los hábitos de consumo también y el ir de rebajas ya no es lo que era tampoco. Así, los esperados saldos de enero ya no son tan esperados y no movilizan a tanta gente en los últimos tiempos. Desde la Asociación de Comerciantes de Ferrol apuntan que está siendo una temporada “extraña”. Así, precisan que si bien otra época de grandes compras como diciembre funcionó muy bien en el centro, con bastantes operaciones para Navidad que generaron un sentimiento general muy positivo entre los asociados, la campaña de Reyes ya fue menos destacada, aunque gran culpa de eso la tiene también la meteorología, otro elemento del que dependen en gran medida los comercios del centro de la ciudad. “Si hace mal tiempo, con lluvia y frío la gente prefiere no andar por la calle, y optan por ir de compras a espacios cerrados como centros comerciales”, explica Olegario Álvarez, quien preside la entidad desde el pasado mes de abril.



Así pues, son muchas las adversidades a las que debe hacer frente el comercio para seguir adelante y por ello toca reinventarse, algo que hacen desde hace tiempo con campañas y medidas que sirvan para captar clientela.



Campañas



Olegario Álvarez explica que ya hay una hoja de ruta con propuestas para los próximos meses que han decidido los asociados para seguir animando las compras. Así, el mes de febrero han apostado por dedicárselo a Cupido y el Día de San Valentín. “Este mes también se celebra el Carnaval pero desde el punto de vista comercial tiene menos peso para nosotros, ya que entre los asociados no hay negocios que vendan disfraces o productos similares”, explica al presidente de la Asociación de Empresarios. Con motivo de esta campaña, que empezarán a difundir a partir del día 3, con un evento en la calle y en sus escaparates y negocios, se entregarán papeletas para participar en un sorteo de varios fines de semana entre sus clientes. “Será un sorteo en directo y habrá premiado sí o sí, ya que cada cliente dejará una papeleta con sus datos y se hará un sorteo con mano inocente que se realizará en un evento público”, explica Olegario.



Las propuestas comerciales tendrán continuidad durante todo el año. Así, el mes de marzo organizarán algo relacionado “con otra cita importante para la ciudad que tiene lugar ese mes como es el Día de las Pepitas y los papás”, explica el presidente de los comerciantes. En abril, las flores y la primavera cobrarán protagonismo y cada mes habrá nuevas propuestas con las que sorprender a los clientes dentro del presupuesto de la entidad comercial. “Las cuentas de la asociación se gestionan al dedillo, como la economía de nuestros negocios o hogares”, afirma Olegario Álvarez. Asimismo, en la Fashion Night prevista para el mes de mayo se buscará que los desfiles ganen protagonismo, implicando a la mayor parte de asociados.



Apertura los sábados



Otra de las grandes apuestas de la Asociación de Comerciantes para la presente campaña es lograr una apertura total los sábados. “Siempre ha habido negocios en la calle Dolores o Real que abrían en sábado, vamos a intentar abrir todos los asociados y ofrecer así más vida a nuestras calles en un día que la gente aprovecha para comprar”, explica Álvarez.

propuestas que no se CIRCUNSCRIBAn SOLO A LA FASHION NIGHT

Olegario Álvarez se propuso desde su llegada a la entidad comercial darle una vuelta a sus eventos y campañas y convertirse en mucho más que meros negocios, ofreciendo alternativas que sirvan para captar clientes a sus tiendas pero también a la ciudad, ser de algún modo generadores de ambiente, aportando vida a las calles y que estas resulten más atractivas que otras opciones como los centros comerciales. Ofrecer producto, calidad, calle, vida y movimiento frente a un espacio cerrado es lo que entienden que debe marcar la diferencia. “Aquí tenemos grandes tiendas, muchas de ellas muy bonitas, que ofrecen producto de calidad en una ciudad que bien merece pasear por sus calles”, explica Álvarez. Por todo ello, se han propuesto seguir apostando por su Fashion Night, que suele funcionar muy bien, aunque lo hizo mucho más los primeros años, y por ello apuestan también por activar propuestas durante todos los meses del año que capten y fidelicen clientela. Talleres, exhibiciones, desfiles y toda una serie de acciones que cada mes girarán en torno a una temática diferente, relacionada con la época.