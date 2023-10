Olegario Álvarez | “Animaría a la gente a abrir un comercio en Ferrol, vuelve a ser una actividad con futuro”

Olegario Álvarez recibe al que entra en su tienda de la calle de la Iglesia con la mejor de sus sonrisas cada día desde que a los 19 años empezó a trabajar con su padre. Hijo y nieto de comerciantes se hizo con el negocio familiar en el año 2015 y desde entonces ha multiplicado el número de tiendas, con puntos de venta en Fene, Narón, Burela y dos locales más en una de esas calles de la ciudad levantadas por las obras, la de la Iglesia. Desde abril es también el presidente de la Asociación de Comerciantes de Ferrol y pese a que asumió esa responsabilidad casi por casualidad el entusiasmo con el que habla de cada uno de los proyectos e ideas con los que trabajan delatan a una persona a la que le sobran ganas y entusiasmo. Experiencia en el sector no le falta tampoco. “La Presidencia fue algo que no busqué, ni tan siquiera estaba en la junta”, precisa.



Ni cuando se le pregunta por una cuestión peliaguda como las eternas obras que afectan de lleno a sus dos negocios en la ciudad se le quita ese buen talante. “Tenemos la esperanza de que una vez que terminen va a quedar muy bonito y la calle va a ir a más”, asegura. No obstante, reconoce que “al tener obras constantemente durante un año delante de la puerta vemos como ahora, pese a que ya han acabado en nuestro tramo, la gente sigue evitando la zona”.

¿En qué situación se encuentra el comercio local hoy?

Siendo realista, debo decir que no vamos a volver al comercio de hace treinta años. Ferrol viene de unos años malísimos, donde había mucho desánimo, muchos cierres de negocios y las redes sociales e internet hicieron también mella. Pero desde hace un tiempo se han montado nuevas tiendas con gente joven que aprovecha las redes para ganar mucho dinero, estas tecnologías también traen clientes físicos a tu negocio, y se puede derivar en venta online y eso ha jugado a nuestro favor. Tal vez el pequeño comercio de antes notó muchísimo ese cambio pero el actual se ha adaptado a esa herramienta para aumentar su facturación.

¿Entonces, la cosa mejoró?

Sí, claro. Lo cierto es que en los últimos años se percibe cierta mejoría, el barrio da Magdalena está más de moda que nunca, se aprecia un nuevo aire y la gente ha vuelto a las calles, y si la estética de estas mejora con las obras, esto sin duda ayudará a apreciar ese encanto y belleza histórica de una ciudad como la nuestra.



¿Qué planes tienen desde la Asociación de Comerciantes?

Seguiremos haciendo todo lo bueno que se hacía antes y trataremos de multiplicar acciones, la idea es hacer un evento significativo cada mes, idear siempre algo para que la gente se diga a sí misma que para qué se van a ir a otra parte si aquí en el barrio hay propuestas estupendas.

¿Sigue funcionando la Fashion?

Las primeras ediciones de Fashion Night fueron estupendas, yo no participé pero la gente hablaba maravillas y se dieron unas facturaciones estupendas, pero se fue desgastando un poco la idea, la gente acudía pero consumía más en hostelería. Nosotros ahora lo que queremos es organizar nuestros propios eventos, que estén muy centrados en el comercio, yendo de la mano también de la hostelería, y lo que ellos hagan lo apoyaremos, pero nuestros eventos van a ser muy del comercio.

¿Cuál es la situación del pequeño comercio de la ciudad hoy?

Como ya he dicho, ni es ni va a ser como hace treinta años, porque las cosas cambian en todas partes, pero si comparas el comercio de Ferrol con el de otra localidad con idéntico número de habitantes ves que la ciudad tiene muy buen comercio, tenemos tiendas muy atractivas para el consumidor, bien decoradas que ofrecen productos de buena calidad, buenas marcas y establecimientos con unos sistemas informáticos actualizados y que utilizan las redes en su día a día, tenemos comercios geniales en Ferrol y no tenemos nada que envidiar a ninguna otra ciudad ni centro comercial. Somos un factor más de atracción de visitantes.

¿Y los problemas para aparcar?

El comercio hace todo lo posible para facilitar que la gente venga a Ferrol y pueda aparcar su vehículo. De hecho, los asociados al Centro Comercial A Magdalena tenemos tickets de aparcamiento de una hora gratis a disposición de nuestros clientes para estacionamientos del mercado, Cantón y Plaza de España. De hecho, aprovecho para decir desde aquí que si por lo que sea el establecimiento no les ofrece estas tarjetas no deben dudar en solicitarla. Además, los operadores del mercado y comercios próximos ofrecemos también un cuño que bonifica una hora gratis en el parking del mismo.

¿Se puede vivir del sector hoy?

Claro, yo lo hago. Yo tengo dos tiendas aquí y no me he ido de Ferrol y si pudiera aún montaría alguna más, de hecho no lo descarto y a día de hoy puedo permitirme mantener a mis cuatro hijos de lo que me ofrece este negocio. Pero como en todo, hay que ser prudente no meterse en grandes gastos de personal, primero hay que asegurarse que sale dinero.

¿Algún secreto para el éxito?

El comercio local se ha sabido reinventar. Una persona que conozca un poco un sector si se hace con un local que sea un poquito céntrico se puede ganar la vida perfectamente. Yo animo a la gente a que monte sus tiendas aquí, porque Ferrol empieza a vivir buenos momentos y se puede trabajar muy dignamente. Además este es un momento genial porque los locales han bajado muchísimo el precio, nada que ver con años atrás, algunos están muy bien situados y pasa mucha gente por delante, es el mejor momento para invertir en Ferrol y estoy convencido de que la cosa va a ir a mejor.

¿Qué dificultades hay a la hora de montar un nuevo negocio?

Pueden darse problemas urbanísticos o con licencias que se demoran mucho, o aquellos relacionados con la estructura de edificios catalogados, pero en estos casos yo pediría al Concello que primase antes la economía y el bienestar social que otras cuestiones, dando facilidades, como podría ser una concesión por unos años antes de tener que obligarte a modificar la estructura de la fachada con tres vanos, por ejemplo. Lo que sea factible legalmente y contribuya a que se ocupen los locales comerciales de la ciudad.