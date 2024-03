El PSOE denuncia la falta de presupuestos y de negociación de su contenido con los grupos

El grupo socialista denuncia lo que califica como “nova contradición do goberno de José Manuel Rey Varela”, al carecer todavía el municipio de unos presupuestos específicos para 2024. De hecho, están prorrogados los del año anterior. El concejal Rafael Fernández Beceiro recuerda que el Partido Popular incumple su promesa de tener en vigor el documento económico anual a 1 de enero. “Estamos a metade de marzo e os orzamentos non foron nin presentados, polo que, como mínimo, de facelo agora non entrarían en vigor ata metade de ano”, apuntó el edil.



Llama la atención sobre el hecho de que cuando el PP estaba en la oposición “utilizou unha e outra vez este tema para desgastar ao executivo do PSOE” y que ahora no sacan adelante el presupuesto a pesar de tener mayoría absoluta.



Además, critica la falta de negociación con los grupos de la oposición en esta y en otras cuestiones. “Non entendemos o retraso, e máis cando este goberno non está a negociar coa oposición ningún tema”, asegura Fernández Beceiro, y cita como ejemplos la selección de las obras a realizar con cargo al Plan Único de la Diputación o las subvenciones nominativas.



Los socialistas no comparten que se aprobara un presupuesto en 2023 “para estar en vigor únicamente dous meses”. Consideran que se hizo “de cara á galería” y que si ese esfuerzo se hubiera dedicado a las cuentas de 2024 “hoxe estarían en vigor”. Reclaman que se entregue a los grupos municipales cuanto antes el borrador.

Tramitación actual



La Mesa Xeral de Negociación se reúne esta mañana para aprobar, si es el caso, la propuesta del gobierno en relación al presupuesto municipal para el 2024 en lo que concierne al capítulo I.

Se trata del apartado en el que se incluye la relación de puestos de trabajo y gastos de personal.