El BNG recuerda que Ferrol superará el primer trimestre sin presupuesto

El portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego, Iván Rivas, llamó la atención ayer sobre el hecho de que la ciudad superará el primer trimestre del año sin tener sus presupuestos aprobados. “A estas alturas non estamos só pendentes da ratificación plenaria”, explica, “senón que aínda non se ten presentado nin o borrador nin se ten iniciado o debate co resto de grupos municipais”. Esto hace, recuerda el BNG, que Ferrol sea, con Ourense, la única ciudad gallegas en la que todavía no se han abordado los presupuestos para el 2024.



Rivas subraya que el hecho de tener este documento prorrogado limita la capacidad de desarrollar inversiones por parte de la administración local, “máis aínda se temos en conta de que o goberno do PP aprobou uns orzamentos para o ano 2023 cunha redución dos recursos económicos destinados aos investimentos de máis do 50% respecto dos anteriores”, que se habían anunciado como transitorios. Explica que se pasó de 78,86 millones de recursos destinados al gasto municipal a 69,04. Además, comenta, esto se une a la falta de ejecución, que los nacionalistas consideran como “política de austeridade” ya que se ejecutaron “escasamente o 32,82% dos investimentos previstos para 2023 e só o 66,63% do orzamento de gasto, tendo en conta que aí se inclúen as nóminas dos funcionarios e funcionarias”.



El BNG critica también lo que considera “política de anuncios sen sustento económico” en relación con las inversiones anunciadas para la Cidade do Deporte o abrir Ferrol al mar, en las que el Concello se hace cargo del 50% del gasto.



El portavoz nacionalista exige al alcalde “que abandone a política de propaganda” y que presente unos presupuestos de forma inmediata “de modo que cando menos durante o segundo trimestre poidamos acometer e dar solución a moitas das necesidades que ten a cidade”.