El ejecutivo comienza el año con un deseo incumplido: nuevos presupuestos

Ha empezado el año 2024 y el Concello ferrolano prorroga sus presupuestos municipales. La situación apenas seria noticiable, ya que es algo muy habitual en la ciudad naval y asÍ lo ha sido, por no echar más la vista atrás, en el ultimo cuatrienio. Sin embargo, el nuevo ejecutivo local, con el popular Jose Manuel Rey a la cabeza, tenía todos los ingredientes para romper esta tónica.



Rey Varela dispone de mayoría absoluta, la segunda que obtiene en el Concello de Ferrol y con la que él mismo pasó a la historia municipal en 2011, por lo que la aprobación de la cuentas no se encontraría con el obstáculo de no disponer de los votos necesarios para sacarlas adelante. Pero además, tanto en campaña como a lo largo de los distintos mandatos que siguieron al primero suyo, no disponer de unas cuentas “en tiempo y forma” a 1 de enero fue una de las críticas que insistentemente achacó a los ejecutivos de entonces. En la mayoría de los años, además, no solo no se aprobaron para iniciar el año sino que apenas hubo un par de textos económicos por mandato.

El regidor local rubricó en su anterior mandato todos los textos económicos antes de cada nuevo año



El comienzo de este cuatrieno en el mes de junio hacía presagiar que los presupuestos no serían uno de los obstáculos con los que se encontraría este ejecutivo local. Así, en los primeros cien días y con el año muy avanzado, Rey Varela presentaba unas cuentas que tendrían escaso recorrido por lo que restaba de año, pero de las que apuntaba su necesidad para la elaboración de proyectos estratégicos comprometidos.

Con este documento aprobado en el mes de octubre, se hablaba ya de un proyecto de presupuestos para 2024, rompiendo la tendencia ferrolana de iniciar el año con cuentas prorrogadas.



El propio regidor aseguraba entonces que si habían sido capaces de elaborar y aprobar unos presupuestos en 100 días no habría problema para que “por primera vez en nueve años”, se comenzase 2024 con un nuevo texto económico. Sin embargo no ha sido así y no es que no haya dado tiempo a esa ratificación plenaria necesaria para la entrada en vigor sino que no se ha presentado todavía el borrador preparado para este año ni ha habido un debate con los grupos municipales.



Una vez elaborado y presentado tendrá que pasar todavía por un primer pleno para su aprobación inicial, una exposición publica de 15 días para la presentación de alegaciones y una segunda inclusión en el orden del día del pleno para la aprobación definitiva.



Teniendo en cuenta la trayectoria de las primeras cuentas de este mandato, que se aprobaron inicialmente en el mes de agosto y a las que se presentaron nada menos que 42 alegaciones, que fueron rechazadas, y que recibieron la aprobación definitiva en octubre, a las nuevas cuentas les quedaría todavía un recorrido de al menos un par de meses, con lo que el trabajo de desarrollo de los mismos coincidiría con la campaña electoral para los comicios gallegos.

Ferrol es, junto con Ourense, la única ciudad de Galicia en la que no se han abordado las cuentas de 2024



Ferrol, en el anterior mandato del PP y de Rey Varela aprobó sus cuatro cuentas antes del inicio de año: las de 2012 en el diciembre anterior; 2013, en noviembre; 2014 en diciembre de 2013; y 2015 en el mes de noviembre. Aunque el problema no será recibir los síes suficientes para su aprobación, los presupuestos de 2024 rompen ese ritmo de previsión que acostumbraba la mayoría absoluta popular.



Ferrol es, junto con Ourense, la única capital en la que no ha habido noticias de los presupuestos de 2024 todavía. Las demás ciudades o ya han hecho los deberes –A Coruña, Vigo y Lugo inician el año con cuentas aprobadas y Santiago prevé hacerlo en el mes de enero– o no han salido victoriosos de su intento –Pontevedra no contó con los apoyos necesarios para aprobar el texto económico, por lo que se someterá a una cuestión de confianza–.

78,8 millones es la cifra del presupuesto que el ejecutivo local aprobó en el mes de octubre y que se ha prorrogado



La situación, de todos modos, es diferente a la del caso de Ourense, donde no hay nuevas cuentas desde 2020, lo que no sucede en Ferrol, ciudad en la que los presupuestos que ahora se han prorrogado apenas tienen dos meses de vida.



Además, José Manuel Rey no tendrá el problema de aprobar los presupuestos con una mayoría absoluta para afrontar un 2024 con el plan económico que haya elegido para poner en marcha el modelo de ciudad que quiera desarrollar en lo que resta de mandato.

Un documento a medio gas

Con la idea de contar en 2024 con nuevos presupuestos para todo un año de desarrollo, las cuentas actuales se han quedado grandes para los poco más de dos meses que han tenido de recorrido –aunque todavía continuarán prorrogados–. De proyectos como el museo de Ferrol, los aparcamientos disuasorios de A Graña, adecuación de la casa de Carvalho Calero, centro social Bambu Club, reforma de la escuela Tomás Serantes, entre otros, poco o nada se ha sabido todavía.