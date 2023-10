El gobierno ferrolano aprueba mañana unos presupuestos “sin talante negociador”

Un pleno extraordinario convocado para las siete de la tarde de mañana permitirá, tras su publicación en el BOP, que entren en vigor las primeras cuentas del mandato, correspondientes a 2023, y que saldrán adelante, como todo hace suponer, solo con los votos del ejecutivo local.



El rechazo de las aportaciones de todos los grupos municipales de la oposición ha llevado a las distintas formaciones a calificar de “falta de talante negociador” y de “rodillo” la actitud del ejecutivo local, con la inadmisión de la totalidad de las 42 alegaciones –41 de los grupos y una de un particular–.



La concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, explicó al término de la comisión que “en base ao informe da intervención municipal, das 42 reclamacións presentadas 41 inadmítense xa que non están nos supostos legalmente recollidos para reclamar ou impugnar o orzamento. Trátase de cuestións de oportunidade, que non de legalidade”.



La edila se detuvo en algunas de las enmiendas presentadas y así, con respecto a la reclamación del grupo municipal del PSOE sobre la solicitud de una partida para la redacción del proyecto de reparcelación para el acuartelamiento Sánchez Aguilera, indica que no se admite porque “o proxecto xa foi aprobado na Xunta de Goberno do 3 de abril do 2023”.



En relación a la reclamación que se desestima, también del grupo socialista, y que se corresponde con la no inclusión en el presupuesto de los programas anuales de actuación, inversión y financiación de la sociedad pública de Emafesa, la concejala de Facenda explica que consta informado por la interventora municipal que, según las setencias de supuestos similares, la inclusión de ese anexo “ten natureza de información e a súa omisión non invalida o expedente orzamentario”.

La edil señaló, de todos modos, que se estudiará la posible inclusión de propuestas en los presupuestos de 2024, en los que se comenzará a trabajar, aseguró, “este mesmo mes unha vez remate este proceso”.

La crítica de los tres grupos municipales que conforman la oposición no se hizo esperar y así el grupo socialista llamó la atención sobre que no se aceptó “nin unha” de las 42 propuestas de su grupo, lo que, a su juicio, denota “o que se pode chamar pasar o rodillo, facer caso omiso ás iniciativas ou actuar de forma absolutista”, indican desde el PSOE.

PSOE

Para los socialistas una de las cuestiones más llamativas es que “o principal documento económico do Concello non mencione o convenio con Defensa” y que entre sus prioridades no esté el proyecto de reurbanización del Sánchez Aguilera, señaló el concejal Rafael Beceiro al término de la comisión, indicando que, además de la alegación referente a este tema, se echaron por tierra también otras sobre la urbanización de las calles María, Rubalcava, Magdalena y Coruña; el eje Manuel Belando-Nueva de Caranza; o los planes sociocomunitarios de Recimil y San Pablo; así como partidas para el plan de acción de Ferrol como municipio amigo de las personas mayores.

Tampoco se ha contemplado la invalidación que proponía el PSOE al no ir acompañado el documento de los programas anuales de actuación e inversiones de Emafesa.

BNG

Tampoco el ejecutivo local ha tenido en cuenta ninguna de las enmiendas presentadas por el BNG, que se articulaban en torno a tres objetivos: fortalecer la administración local con la incorporación de personal al plantel municipal –planteaba la contratación de 24 nuevos puestos de trabajo–; resolver los problemas de infraestructuras deportivas, de servicios y culturales más urgentes –puesta en valor de los restos de San Francisco, rehabilitación del mercado de Recimil, la rehabilitación de la casa de Carvalho Valero, la reforma de FIMO, campo de rugby o lámina de agua para natación–, e iniciar el camino de una política fiscal para acabar con los privilegios de entidades públicas y privadas como Autoridad Portuaria o Defensa, que no contribuyen a los ingresos municipales.

También se reclamaba la rebaja en la carga tributaria para los vecinos más desfavorecidos. Ninguna alegación se recogió.

FeC

Ferrol en Común “afea” el “nulo talante negociador” y recuerda que este grupo presentó en comisión más de 20 aportaciones que fueron rechazadas.

Entre estas, llaman la atención sobre el plan sociocomunitario de San Pablo o Recimil, el estudio para una renta básica municipal; más inversión en Igualdad; más pasos de peatones accesibles o obras como la Praza Vella, casa do Patín de Canido, adquisición del edificio de suboficiales de Canido para su uso público o zona deportiva de A Cabana., entre otras.