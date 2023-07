El PSOE califica como “fraude a la ciudadanía” el nombramiento de Rey Varela como senador

El reciente anuncio del nombramiento de José Manuel Rey Varela como senador por designación autonómica es, para el grupo socialista de Ferrol, un “grave error”, además de constituir un fraude y una falta de palabra y compromiso del actual regidor, que durante toda la precampaña y campaña electoral vendió a bombo a platillo un compromiso total e inequívoco con la ciudad.



Así lo manifestó el portavoz del grupo municipal y secretario general del PSOE de Ferrol, Ángel Mato, que además fue el regidor ferrolano hasta las elecciones de mayo de 2023, que afirmó que “su ferrolanismo duró escasamente un mes”. “Esta es una traición clara a los ferrolanos y ferrolanas”, aseguró el portavoz socialista, que además de sospechar que esta decisión estaba perfectamente planificada, añadió que “demuestra, una vez más, que no quería ser alcalde”.



Para Mato, resulta especialmente complicado compaginar los dos puestos, “y lo digo con conocimiento de causa”. “Como bien repitió hasta la saciedad en los meses previos a las elecciones, Ferrol precisa atención a tiempo completo, dedicación las 24 horas de los siete días de la semana, afirmación que comparto al 100%, por lo que marchar al Senado -institución en la que también estuvo antes de acceder a la Alcaldía y a la que renunció precisamente para concurrir a las elecciones de 2019 el propio Ángel Mato- impide poder hacerlo.

Subraya el portavoz socialista que “poco le duró su compromiso con Ferrol”; un compromiso que Rey Varela fue anunciando y repitiendo sistemáticamente en actos públicos y medios de comunicación.



Ángel Mato citó textualmente una frase que el actual alcalde del Partido Popular pronunció en un medio de comunicación con anterioridad a las elecciones municipales de 28 de mayo : “Mi objetivo siempre fue Ferrol. Pudiendo estar en otros sitios, decidí estar aquí”. A este respeto, el portavoz municipal del PSOE señaló que “claro está que con su marcha al Senado, falta a su palabra y compromiso con la ciudadanía”.



Consideran también los socialistas en un comunicado que las últimas manifestaciones de Rey Varela asegurando que atenderá la ciudad los siete días de la ciudad que “o no es cierto o tampoco cumplirá sus compromisos con el Senado”, institución que precisa de un trabajo aunque no se tenga ningún cargo especial. “Ahora dice que solo acudirá a los plenos de cada semana, por lo que se va únicamente la darle al botón, no cumple con los deberes que le son encomendadas al ser senador por designación autonómica; esto es a trabajar en nombre de la Comunidad Autónoma”, indicó Mato.



“Con este tipo de comportamientos el único que se consigue es dar argumentos a las personas que defienden que la política es tan sólo un medio para acceder a un sueldo”, apuntaron desde el grupo socialista, que preguntan a Rey Varela si el hecho de “renunciar” al sueldo de alcalde (que realmente es incompatible con el de senador) también renuncia la otro tipo de emolumentos que sí se pueden percibir y compatibilizar, como son lo de asistencias a plenos o juntas de gobierno.