El programa Xuntos polo Nadal ofrece ocho plazas en Mi Casa para mayores que viven solos

El programa Xuntos polo Nadal, que la Consellería de Política Social ofrece a mayores que van a pasar las fiestas solos, tendrá este año una ramificación en Ferrol. En este caso no se trata de una estancia de 15 días con pensión completa (que se lleva a cabo en la residencia de Panxón y en la de O Carballiño). Lo que se ofrece es poder compartir la comida del día de Navidad, el 25 de diciembre, en la residencia Mi Casa. Para eso se dispondrá de ocho plazas gratuitas que se destinan a quienes deseen pasar esta fecha acompañados.



Las personas interesadas en asistir pueden ponerse en contacto con el centro (981 353 999) para realizar la inscripción.



El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitaba ayer las instalaciones de esta residencia privada, en la calle Coruña, y hacía un llamamiento a las personas mayores de 65 años que estén solas para que se apunten a esta actividad.



“Este xantar do día 25 serviralles para estar acompañados, establecer e reforzar relacións sociais e compartir, ademais do xantar, conversas e inquedanzas”, señaló el regidor. “Os nosos maiores déronnolo todo e non podemos darlles as costas a aqueles que precisan do noso apoio nestes momentos”.