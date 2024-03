La primera fase del saneamiento del rural saldrá a licitación este año

El saneamiento de la ensenada de A Malata está a punto de concluir con el avance de las obras del colector del margen izquierdo del río Sardiña. La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, acompañada por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó este lunes la zona, en el entorno del estadio de fútbol, y avanzó que el colector principal está ejecutado en un 95% y que ahora se procederá con un ramal, más corto. Se espera que a finales de abril o principios de mayo los trabajos estén rematados y se pueda conectar a la red hacia la depuradora.



“Esta obra vén complementar o saneamento da Malata”, explicó Vázquez, en el que se invirtieron 7,3 millones de euros. Durante su desarrollo “evidenciouse a necesidade deste colector da marxe esquerda do río Sardiña”, que ha requerido de 900.000 euros, repartidos entre la Xunta (70%) y el Concello de Ferrol (30%). La obra está cofinanciada en un 80% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



El objetivo de este añadido a la obra principal era el de solucionar los problemas que se generaban en esta cuenca, con colectores que tenían deficiencias y que ocasionaban vertidos. Se proyectó un colector interceptor que parte del puente de A Malata y llega hasta las proximidades del estadio, donde se conecta con la red de saneamiento recientemente ejecutada. Esta línea que está prácticamente concluida –queda el cruce con la carretera provincial y la reposición de pavimentos– tiene una longitud de 574 metros y un diámetro de 1.200 milímetros, con 13 pozos prefabricados. El ramal secundario mide 120 metros y la tubería, 315 milímetros de diámetro, con siete pozos.



En total, esta actuación dará servicio a una población de 1.400 habitantes (estimando la máxima ocupación en época estival).



“Tanto na Xunta como no Concello de Ferrol dámoslle moita importancia ao saneamento porque supón mellorar a calidade das augas, o turismo e traballar polos profesionais do mar”, explicó Ethel Vázquez.

En este aspecto insistió Rey Varela, que valoró la implicación económica y técnica de la Xunta en el saneamiento. “Esta actuación é un paso importante para que esta última parte da ría reciba augas limpas. Para abrir Ferrol ao mar é importantísimo ter unha ría cos mellores parámetros”, comentó el alcalde, que se refirió también a la ensenada como el “centro neurálxico” del proyecto de la Cidade do Deporte.

Zona rural



La gran obra pendiente en este ámbito es el saneamiento del rural, un proyecto que en estos momentos está en una fase de actualización, según explicaban ayer tanto el alcalde como la conselleira de Infraestruturas.



“Firmabamos o mes pasado un protocolo de colaboración para esa parte que falta”, explicaba Rey Varela. “En pleno século XXI, nunha gran cidade como esta, non ten explicación que non teñamos saneamento".

Esta actualización va más allá de la revisión de precios. Desde 2014 hay importantes novedades legislativas que afectan también a los anexos técnicos. “Houbo que facer unha reprogramación tendo en conta o estado no que está o proxecto e tamén o dos permisos, que era igual a cero”, indicó el regidor.



La obra se ha dividido en varias fases y la primera de ellas se licitará a lo largo de este año, si se cumplen las previsiones que manejan tanto Concello como Xunta. El objetivo sigue siendo que esté completada en 2027. “Temos un protocolo asinado, un acordo de colaboración, de financiamento. Entendemos que é viable, temos un obxectivo marcado e queremos cumprilo”, resaltó Ethel Vázquez.