Las obras de As Pías modifican los itinerarios de los buses tras la Semana Santa

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade –responsable de las concesiones del servicio de autobús–, el Ministerio de Transportes –encargado de las obras de As Pías– y Concello de Ferrol, junto a los responsables de la AVV de Caranza y de las empresas concesionarias del transporte, consensuaron los cambios en las rutas del servicio de autobús que es preciso llevar a cabo con motivo de los trabajos en As Pías.



De todos modos, no será hasta después de Semana Santa –concretamente el día 11– cuando se pongan en marcha los cambios que, además, no afectarán a la línea C del transporte urbano entre Caranza y Praza Vella hasta el momento en el que se derribe de forma definitiva el puente de Caranza.



Según se estima, la carretera de As Pías –FE 14– se verá afectada hasta mediados de mayo del próximo año, por lo que las adaptaciones acordadas tienen en cuenta ocasionar el menor perjuicio posible a los usuarios.

Se ha buscado, tal y como se informó desde la Consellería de Infraestruturas, mantener, cuando es posible, paradas próximas a las que existen en los itinerarios habituales para facilitar el acceso al bus, evitando que los cambios afecten también al tráfico de la ciudad.



De este modo, las líneas que se dirigen a Santiago y A Coruña saldrán y llegarán a la estación de autobuses directamente –tanto las que van por autopista como por carretera–, sin paradas en Ferrol. Las demás, tanto las que parten de la estación como las de la plaza de Galicia, que realizan recorridos comarcales, llevarán a cabo un recorrido alternativo al tramo cortado de As Pías, para lo que se circularán por Telleiras y avenida Castelao.

Habrá paradas, en estos casos, en Esteiro, Telleiras y Casa do Deporte, en sentido entrada a la ciudad, y en Esteiro, Antonio de Escaño y mercado de Caranza-centro de salud, en sentido salida. Los servicios que se dirigen a la plaza de Galicia incluyen parada en el mercado de Recimil, en ambos sentidos.

Así se reordenan las paradas, consiguiendo que se sitúen a unos cinco minutos a pie de las que se eliminan en As Pías, garantizando el acceso de los usuarios al transporte público.

La avenida Castelao multiplicará el tráfico con el corte de la FE-14



Otra de las líneas que sufrirá modificaciones es la del transporte urbano, la línea C, que une Caranza y Praza Vella –la D no se vería afectada–. Hasta la eliminación del puente, el recorrido será por Santa Comba y en el itinerario habitual. Posteriormente –se calcula que dentro de dos meses y medio, aproximadamente– el recorrido será Caranza, Telleiras, Diapasón, Esteiro, Correos y Praza Vella.

Medidas de señalización

Desde la Asociación de Vecinos, que preside Mapi Rodríguez, tras la reunión mantenida entre las partes implicadas se iniciaron ya contactos con la concejalía de Seguridade, a cargo del edil Germán Costoya, con el fin de minimizar el impacto que supondrá el flujo de vehículos continuo por el barrio. Por eso, desde la entidad vecinal se apunta a que es necesaria una actuación en la avenida Castelao, por la que se multiplicará el tráfico. Piden, de este modo, el pintado de ocho cruces de peatones y la señalización luminosa de pasos de cebra en la zona del Carvalho Calero y la piscina. También se pintarán dos paradas de buses con amplitud: la de la Casa do Deporte, desde la marquesina hasta más arriba de esta instalación y la del centro de Salud, desde la plaza de minusválidos al mercado.



Desde el Concello se comprometieron al pintado de las paradas, aunque no se ha concretado todavía el de los pasos de peatones. En cuanto a la señalización luminosa, el coste se cifró en unos 15.000 euros, que no serían asumibles ahora mismo.

Desde la entidad vecinal de Caranza se reclama también la instalación de cartelería disuasoria en la avenida de Castelao, en la zona del conservatorio y salida de ciudad, con el fin de que se optase por la avenida do Mar para descongestionar la zona.

Por último, se reclama –en este caso ya dependería del Ministerio de Fomento– la colocación de pasos elevados o bandas reductoras de velocidad en la zona de las pistas de Alcampo, por la que se generará también mayor circulación ante el corte de As Pías.



La Asociación de Vecinos comenzará en los próximos días la información a los residentes con la publicación de cartelería –se estiman unos 500– con los principales cambios en las rutas y paradas de autobuses, en lo que afecta a este barrio, además de editar dípticos de pequeño tamaño para que los usuarios tengan siempre a mano la información de los cambios en el servicio.