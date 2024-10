El mundo apícola en las comarcas: mucho más que producción de miel

La apicultura representa una actividad destacada en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Su relevancia va más allá del ámbito económico, y es que su práctica no solo contribuye al desarrollo local a través de la producción de miel y productos derivados, sino que juega un papel clave en la polinización de cultivos y el mantenimiento de la biodiversidad en la zona.



Pese a que en los últimos años el sector se ha venido enfrentando a un problema mayúsculo –la proliferación cada vez mayor de la avispa velutina, que amenaza la supervivencia de la actividad–, cada año exhibe su riqueza en múltiples eventos.

Entre ellos se encuentra el que hoy tendrá lugar en Goente, As Pontes: La Feira do Mel e do Queixo. La cita comenzará a las diez de la mañana con la apertura de los puestos de miel y queso por parte de los productores, llegados desde diferentes puntos de la geografía gallega.



El evento ofrece también diferentes talleres de cocina, plantas o velas, que comenzarán a las 11.00 horas y que tendrán continuidad a lo largo de la jornada –14.00, 16.00 y 18.30 horas–.



Además, la programación de esta cita ineludible, incluye las Xornadas Apícolas do Eume, que comenzaron ayer y que continuarán hoy en la Casa do Mel de Goente, llegando a su XXV edición. En ellas, diferentes expertos relacionados con el sector –veterinarios apícolas, técnicos o biólogos– abordarán con los asistentes cuestiones como la preparación de las colmenas para el invierno o consejos para nuevos apicultores.