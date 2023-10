La Casa do Mel celebra mañana su 20º aniversario con las “Xornadas de apicultura do Eume”

Los amantes de la apicultura tienen este fin de semana una doble cita en Goente. Y es que la Casa do Mel organiza mañana las “Xornadas de apicultura do Eume”, que sirven para conmemorar el vigésimo aniversario de la entidad y también de antesala para la Feira do queixo e do mel que el domingo llega a su décimo tercera edición.



Así pues, una carpa instalada en las inmediaciones de la iglesia de la parroquia pontesa albergará desde las 10.00 horas el evento, que comenzará con una ponencia de Carlos Zafra sobre la adulteración y residuos en la cera de abeja y sus consecuencias.



Continuará a las 11.30 con la intervención de María de Diego Roldán, secretaria del Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Mel de Galicia, que abordará el papel de este organismo para el desarrollo de la apicultura local. Posteriormente (12.30 horas), se expondrán los proyectos futuros de la Casa do Mel de Goente (con un balance de lo logrado en estos veinte años de vida) y se llevará a cabo el “xantar abelleiro”. Ya por la tarde, a las 16.30, Nieves González Henríquez y Saúl Lugo Garrido abordarán la caracterización genética de la abeja negra de Gran Canaria.



Las jornadas se cerrarán, a partir de las seis y media, con una charla sobre los métodos para combatir a la avispa velutina.