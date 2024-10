La Feira do Mel e o Queixo llegará a Goente, en As Pontes, este domingo

La parroquia pontesa de Goente acogerá este domingo día 13 una nueva edición de la Feira do Mel e o Queixo, una iniciativa organizada por el Concello en colaboración con la Casa do Mel de Goente e Queixerías do Eume que busca poner en valor dos de los productos esenciales de la gastronomía del municipio.



El objetivo es también, tal y como especificó la edila de Promoción Económica, Elena López, “fomentar o seu consumo, ofrecendo ás persoas visitantes a oportunidade de apoiar, de forma directa, un sector económico que comporta importantes oportunidades de desenvolvemento para o medio rural”.



Así las cosas, la cita comenzará a las diez de la mañana con la apertura de los puestos de miel y queso por parte de los productores, llegados desde diferentes puntos de la geografía gallega. Habrá, además, lugar para la alimentación en general y la artesanía.



El evento ofrece también diferentes talleres de cocina, plantas o velas, que comenzarán a las 11.00 horas y que tendrán continuidad a lo largo de la jornada –14.00, 16.00 y 18.30 horas–.



A las doce del mediodía se llevará a cabo una degustación de pinchos elaborados a partir de quesos del Eume y miel de Goente –de la mano de Salomé Beiroa y André Arzúa–. Con ella, el Consistorio pontés busca “poñer en valor a calidade, a versatilidade e as potencialidades do queixo e o mel local”.



Desde la organización anuncian que se habilitará un servicio de comidas para el público asistente, con un menú a base de callos, ternera asada y “requeixo” con miel.



Por último, a las 17.30 horas, el mago Roberto Lolo amenizará la sesión vespertina.