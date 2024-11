O Montón muestra su nueva cara gracias al último taller de empleo

La comarca vive un período de transformación económica. Si bien el naval sigue siendo el motor industrial del área, el peso del sector no es el que otrora fue, haciendo de la formación, tanto de veteranos de esta área como de otros profesionales, una labor fundamental de las administraciones.



En este contexto, los Programas Integrados de Emprego (PIE) se han convertido en los últimos años en una de las iniciativas de mayor importancia para evitar realidades como el descenso poblacional o el mantenimiento de la masa laboral. Así, mientras el Concello perfila los últimos trazos del siguiente taller, centrado en el mantenimiento y reparación de lavaderos públicos, continúan en el parque de O Montón las labores de limpieza y arreglo vinculadas a los talleres duales Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes y Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas.

Cartel informativo sobre especies aviares que pueblan este espacio verde | Jorge Meis



De esta forma, para supervisar el avance de estas acciones formativas –que finalizarán el próximo mes de diciembre–, se desplazó ayer hasta el punto una comitiva presidida por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y de la que formaron parte el teniente de alcalde, Javier Díaz, el concejal de Servizos, José Tomé, y la presidenta de la AVV de Caranza, Mapi Rodríguez, además de docentes y técnicos municipales.



En cifras, desde el Concello se recordó que este taller dual de empleo, en el que participaron un total de 20 alumnos –diez por itinerario–, ha sido posible gracias a una subvención de la Consellería de Emprego de 531.046 euros, que se suman a los 38.000 que aporta el gobierno local. De este modo, los participantes actuaron, desde diciembre del pasado año, en una superficie de más de 28.000 metros cuadrados, a los que habría que añadir el terreno anexo al parque, que también se limpió de una gran cantidad de basura acumulada –uno de los profesionales detalló posteriormente que se localizó más de una tonelada de uralita y varias de otras clases de residuos–. Los trabajos, de este modo, consistieron en la tala de los eucaliptos que habían proliferado por la zona tras años de abandono, la recuperación y repoblación del espacio verde y la reparación de caminos.

Una vez el parque esté recuperado, el gobierno local sustituirá el mobiliario urbano del mismo | Jorge Meis



De igual modo, el Consistorio detalló que el arreglo del parque continuará en un futuro con, entre otras intervenciones, la renovación del mobiliario urbano y la sustitución de la valla perimetral, recordando que en los presupuestos de 2023 se reservó para ello una partida de 150.000 euros.

Revisando los trabajos



Una vez finalizada la visita a las instalaciones, el teniente de alcalde, Javier Díaz, aprovechó la ocasión para agradecer a la Xunta su colaboración en este proyecto y a los alumnos participantes por su labor. “Estamos revisando todos los trabajos que se han realizado y la verdad es que nos han dejado con la boca abierta después del abandono que tenía O Montón en los últimos ocho años”, afirmó Díaz Mosquera, asegurando además que, durante los últimos compases del anterior mandato de José Manuel Rey, el espacio había quedado “limpio y preparado”, con “nuevas plantaciones”.

Madera cortada durante las labores de limpieza del parque | Jorge Meis



Por su parte, la delegada territorial, Martina Aneiros, puso en valor el trabajo realizado y la “experiencia” laboral en este sector forestal adquirida por los estudiantes. En este sentido, la responsable autonómica insistió en que el objetivo de estas iniciativas, conceptualizadas como “investimentos” por la administración gallega, no es otro que “mellorar a empregabilidade, neste caso de 20 alumnos” al tiempo que se renueva “unha xoia natural como é o parque do Montón” para el futuro disfrute del mismo por parte de los vecinos y vecinas.



Por último, la presidenta de la AVV de Caranza, Mapi Rodríguez, agradeció a las administraciones el arreglo del parque, recordando que “el último taller verde que se había organizado por parte del Concello” databa de 2016 y que, desde entonces, el área estaba abandonada. “Para nosotros es importantísimo el trabajo realizado”, apuntó la representante, solicitando al gobierno local que siga cuidando uno de los “pulmones” de la ciudad naval, trasladando a su vez la colaboración de la AVV para que se sigan celebrando acciones similares.

Testimonios

“La experiencia ha sido muy buena. Al principio fue un poco chocante al saber que hubo otro obradoiro y ver cómo se fue dejando todo esto”, explica Lino Pato, uno de los participantes de este taller dual de empleo. Este profesional, veterano del sector ampliando conocimientos, califica el potencial de este espacio verde de “enorme”, asegurando que el Concello “podría hacer de todo” en el mismo.



“Yo ya trabajé de esto por mi cuenta y en alguna empresa, realizando labores integrales de limpieza, pero sobretodo de jardinería”, explica, detallando que desde el principio intentó aportar al curso toda su experiencia. Entre otros puntos, destaca que, a medida que avanzaban los trabajos, los profesionales iban encontrando especies arbóreas que no están presentes en otros espacios verdes de la ciudad, subrayando que si el Concello no explota este parque “es porque no quiere”.



Por último, Lino Pato reivindicó la imagen que se suele asociar con los parados, defendiendo que “no somos desempleados, somos profesionales que en este momento no tenemos trabajo, pero en búsqueda activa y constante”. Asimismo, el alumno lamentó la discriminación laboral que sufren los empleados de mayor edad. “Yo tengo 59 años recién cumplidos y a la gente en mi situación casi nadie le da trabajo. Te entrevistan, hablan contigo y luego no miran tu experiencia, tu valor”, denuncia.

Lino Pato (derecha) y Ramón Fernández (izquierda) conversando con la delegada territorial | J. Meis

Al contrario que su compañero, Ramón Fernández llegó a este taller dual sin ninguna clase de experiencia en el sector y no oculta el impacto, en positivo, que este cambio de profesión ha tenido para él. “Yo, durante 30 años fui carne de cañón de oficina”, bromea, explicando que terminó desempleado después de caer enfermo. “Tuve que dejarlo, pero se me abrió una puerta cuando me llamaron para ofrecerme la posibilidad de incorporarme a este obradoiro y no lo dudé ni un instante”.



En este sentido, Fernández apunta a que una de las facetas que más le atrajo de este taller era la posibilidad de trabajar al aire libre, un cambio radical respecto a su labor anterior. Asimismo, también destaca “la implicación de los compañeros”, la cual, sumada a los esfuerzos realizados para recuperar un espacio “para el disfrute de todos los ferrolanos y ferrolanas” es “sin duda, lo mejor que me llevo”. “Deseamos que esto se mantenga, que no vuelva a caer en el olvido y a estar como estaba antes de comenzar el obradoiro”, afirma con orgullo.



Respecto a las posibilidades de incorporación laboral que ofrece el taller, el alumno señala que “es una actividad nueva que te puede dar una experiencia, aunque no sé si podrá abrir puertas de trabajo. Esperemos que sí”, afirma. En cualquier caso, Ramón Fernández se muestra positivo con la iniciativa, destacando una vez más la convivencia y la implicación de los participantes.