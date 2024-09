El hilo viral que ensalza el castillo de San Felipe y ha llegado a casi un millón de personas

Ocurre que aquello que tenemos más próximo muchas veces pasa desapercibido o no le damos el valor que sí le otorgan los que vienen de lejos. Esta constante es muy habitual cuando se habla del patrimonio de Ferrol, que suele llamar la atención de los visitantes y su visión nos ayuda a verlo con otra mirada.

El último en engrosar esta lista ha sido Pedro Torrijos, arquitecto madrileño, músico y divulgador de patrimonio arquitectónico, que se ha dejado seducir por el castillo de San Felipe y las baterías defensivas de la Costa Ártabra hasta el punto que han protagonizado la última entrega de "La Brasa Torrijos".

Autor de "Territorios improbables" (Kailas, 2021), "La tormenta de cristal" (Ediciones B, 2023) y "La pirámide del fin del mundo" (Kailas, 2024), cuenta con más de 312.800 seguidores en la red social X, donde cada jueves a las 20.30 horas, desde 2013, publica interesantes hilos bajo el título de #LaBrasaTorrijos.

Ferrol en "La Brasa Torrijos"

Recomendando su lectura con una banda sonora concreta, hilvana fotografías y explicaciones para ahondar sobre joyas arquitectónicas de todo el mundo en un aclamado género divulgativo que le valió ser finalista para el Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2021 y en 2020 al Premio Zapping en la categoría de Mejor Iniciativa de Internet. Fue el pasado jueves, 26 de septiembre, cuando puso el foco en la ría ferrolana:

Su hilo ha llegado a más de 869.200 cuentas de X y cuenta con miles de reacciones y comentarios alabando la historia, conocida para los ferrolanos, pero desconocida para el resto. Así, propone al empezar la canción "Supermarine" de Hans Zimmer:

Y se mete de lleno en la explicación:

Finalmente, Pedro Torrijos ha concluido contando que el hilo es una colaboración con el área de Turismo de la Diputación de A Coruña, pero aclara que "no promociono nada que no me guste de verdad". De hecho, recordó que había estado recorriendo la ruta en 2022 —coincidiendo con este congreso que puso en valor las baterías— y "es algo espectacular, merece muchísimo la pena descubrirlo":

Entre los comentarios que ha suscitado su hilo, hubo quien prometió una pronta visita, asegurando que "no tenía ni idea de la existencia de estas fortalezas/sistemas defensivos en Ferrol. Me lo apunto para visitar algún día", y también animan a ello los que ya han venido: "Estuve en 2019. Cuando uno no sabe dónde ir está el comodín de Galicia, que nunca defrauda", "pues sí, en el 2020 estuvimos en Ferrol alojados unos cuantos días y me pareció todo muy interesante" y "Ferrol y alrededores es de los sitios más alucinantes de España" son solo algunos de ellos.