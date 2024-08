Ferrol está de moda y el turista vaya si lo sabe

Algo ocurre con la urbe naval, que cada vez más gente quiere venir a conocerla, y no solo eso, viajar hasta aquí y establecer su base operativa vacacional, desde donde visitar otros puntos de la geografía local y la gallega.



Los datos recabados en julio –a través de encuestas– por las oficinas municipales de turismo de la plaza de España y el puerto de Curuxeiras así lo constatan.



Analizando en detalle las cifras recopiladas llaman la atención numerosos aspectos que vienen a confirmar que vivimos tiempos de bonanza en materia turística, tal y como subrayaba hace solo unos días el director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles al indicar que la Axencia de Turismo de Galicia tenía muy presente el crecimiento de la urbe naval, destacando a Ferrolterra como la comarca gallega “más prometedora”.

Así, precisó Meirelles que “nos seis primeiros meses do ano Ferrol recibiu uns 79.000 visitantes que se aloxaron en establecementos hoteleiros, o que supón un incremento de case un 46% en relación co ano pasado”.



Como bien se sabrá, los datos recogidos no son idénticos en las dos oficinas ferrolanas, ya que una, por hallarse en el punto de partida del Camino Inglés, se centra más en este tipo de viajero.

Así, en la de la plaza de España han sido mayoría los turistas nacionales atendidos (79%), frente a los extranjeros (16%). El turista local solo representa el 5% del total. Según el análisis de los profesionales, en este capítulo ha caído el número de visitantes (2,2%) con respecto al mismo mes del año pasado, pero porque en términos generales se ha producido un importante incremento de los visitantes de otras regiones y países. Así, con respecto al año en ejercicio en este mes de julio se ha registrado un aumento generalizado en la afluencia de turistas y peregrinos, con un considerable incremento también de las pernoctas, pasando de las 784 del año pasado a las 1.104 de este, es decir, un aumento del 40,8%. En este capítulo se observa un cambio de tendencia importancia, y mientras que antes lo habitual eran escapadas breves de un día o unas horas, así como estancias cortas de dos o tres días, “se ha producido un notable aumento en la duración de estas pernoctas, optando cada vez más por estancias prolongadas, típicas de las vacaciones de verano, que pueden extenderse de una semana a 15 días”, se indica en el informe. Por otra parte, en la oficina del centro se ha registrado un incremento del 60,6% en el número de peregrinos recibidos. Asimismo, el total de personas atendidas aumentó en julio con respecto al año 2023, pasando de 2.030 a 2.198, es decir, un 8,3%. Por otra parte, la proporción de turistas también se incrementó frente al total de personas atendidas, pasando de 1.884 a 2.089 turistas, lo que supone un incremento de 3,8 puntos porcentuales.



Los datos recabados por el personal de la Oficina Municipal de Turismo portuaria revelan que, una vez más, el perfil de turista que recala en la instalación es el del peregrino (94%) que quiere iniciar su ruta hacia Compostela, destacando la presencia de viajeros nacionales (59%), frente a los extranjeros (35%).



En ambas oficinas la procedencia de los visitantes es muy similar, con predominio de aquellos que llegan desde Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. El turista extranjero llega mayoritariamente desde Italia y, dependiendo de la oficina, varía el segundo lugar entre los llegados de Reino Unido o Alemania. Asimismo, en el puerto se atienden a numerosas personas de Estados Unidos, mientras que en la plaza de España no se contabilizan entre las procedencias más destacadas. Portugal y Francia también han aportado gran número de visitas el pasado mes.



40,8% más de pernoctas

En la oficina de la plaza de España se ha constatado un incremento en el número de pernoctas pasando de las 784 de julio de 2023 a las 1.104 de este año

Motivos para visitar la urbe



Capítulo aparte merece la motivación de estas personas para visitar Ferrol, la mayoría de las consultadas en la oficina de la plaza de España respondieron que llegaron a la urbe para conocer su riqueza patrimonial, le siguen, en este orden, los museos, las playas y el entorno natural, el Camino Inglés, la gastronomía o una visita por el entorno y las Rías Altas. En la oficina del puerto, en cambio, el 94% de los turistas que reciben lo hacen para iniciar el Camino de Santiago.



El perfil del viajero que nos ha visitado en julio es el de una persona de entre 31 y 60 años, sin que se aprecien diferencias en cuestión de género. Los menores de 30 representan el porcentaje más bajo de quienes visitan la ciudad, debiendo trabajar un poco más aquellos aspectos que puedan atraer a este grupo poblacional.

Maica García: “Se hace mucho por traer gente a Ferrol, estamos felices”

La concejala de Turismo, Maica García se mostraba ayer “más que satisfecha” con las cifras de visitantes. “La verdad es que el ambiente que se respira en las calles es excelente, con mucha gente de fuera, en las oficinas de turismo no dan abasto para atender a tanta gente, estamos reponiendo folletos y mapas continuamente, es un no parar y no podemos estar más contentos, trabajamos mucho durante todo el año yendo a ferias y promocionando el destino turístico y el esfuerzo empieza a dar sus frutos, no puedo estar más orgullosa, los datos son brutales”. Y es que las cifras de julio con incrementos generalizados en el número de visitantes, turistas y peregrinos, han sido muy buenos y todo invita a pensar que agosto superará estos registros. “He hablado con el personal de las oficinas de turismo, con quienes hablo casi a diario, y el lunes, cuarto día del mes, ya habían pasado por la oficina del puerto 261 viajeros nacionales, 98 internacionales y 34 locales, una pasada”.

En solo un fin de semana de agosto pasaron por San Felipe 1.296 turistas

La concejala también destacó el “increíble tirón” del castillo de San Felipe, siempre fue la joya patrimonial y uno de los recursos que más atrae y en julio lo visitaron 8.427 personas y los cuatro días de agosto, un fin de semana que coincidió con Equiocio o feria medieval, pasaron por allí ya 1.296 personas, lo que apunta a un mes de agosto de records.