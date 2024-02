Festa das Pepitas: los cinco requisitos que deben cumplir las rondallas de Ferrolterra

El próximo 18 de marzo se celebrará un año más la Festa das Pepitas, una de las citas marcadas en rojo en el calendario festivo de Ferrol. La edil de Turismo, Maica García Fraga, ha trasladado en comisión las normas para que las rondallas puedan participar en el evento, contabilizando hasta un máximo de once agrupaciones que no pueden tener menos de 25 componentes cada una. La idea es que tomen parte grupos de las tres comarcas "para que a festa teña unha maior repercusión", explican desde el Concello.

Con la vista puesta en el ambicioso objetivo de lograr que As Pepitas sean declaradas de Interés Turístico Nacional —ahora ya lo son para Galicia—, el Concello intensifica los esfuerzos y busca involucrar de nuevo a rondallas de la ría, como la Rondalla Mugardesa, una de las que se reciben en Ferrol con más cariño. Los requisitos para formar parte del día grande de la fiesta se pueden consultar en la página web municipal y el plazo de inscripción remata el 23 de febrero.

Las rondallas tendrán que tener un mínimo de 25 componentes, excluyendo al director, y deben vestir la indumentaria tradicional: capa —con las cintas y escarapelas prendidas—, camisa, pantalón, lazo —corbata o semejante— y bufanda. De cara a conservar el timbre característico, las voces de los rondallistas deben estar acompañadas por guitarras, bandurrias, laúdes y mandolinas, "estando configuradas con ese tipo de instrumentos, que poderán complementarse con outros de apoio como violíns, contrabaixos, acordeóns, frautas ou clarinetes, entre outros".

Preservar la tradición musical

Tendrán que interpretar obligatoriamente tres piezas: un pasacalles, un vals y una danza, "que poderán ser obras inédiras ou recuperadas do antigo cancioneiro das Pepitas". En este caso, si se trata de letras históricas con una nueva música, no podrá modificarse el título original de la composición ni la fecha, "mais si poderase engadir a nova data e o nome do novo autor da música". Además, en este sentido, tendrán que indicarse los nombres de los autores de la música y la letra, así como las fechas.

Para formalizar la inscripción, las rondallas tendrán que entregar en el Departamento de Cultura del Concello, a través del Registro municipal, la hoja de inscripción, las partituras de los temas que quieren interpretar —letra y música— y la documentación requerida —historia y fotografía de la rondalla, además de la imagen del padrino o la madrina— para que sea supervisada por el comité organizador. Este organismo es quien podrá negar la participación de las agrupaciones que "non acheguen o nivel musical axeitado", rezan las bases.

Homenajes por As Pepitas

Como cada año, la Festa das Pepitas rendirá homenaje a las personas que acrediten una dedicación mínima de 25 años ligados a las rondallas. Serán las agrupaciones las que formulen propuestas y el comité organizador el que decida quiénes se llevarán el reconocimiento. A mayores, cada año se reconoce la labor de un letrista o un músico, que deben tener en su haber un mínimo de diez canciones escritas o musicadas para poder optar al galardón.