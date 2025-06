Tiembla Mugardos: el Peirao Rock lanza su cartel de dos días y nueve bandas

El Peirao Rock, que se celebrará en el parque da Constitución de Mugardos el 22 e 23 de agosto, acaba de publicar su cartel completo, después de haber ido “goteando” confirmaciones que se inauguraron con la primicia de que Lóstregos ofrecerá su único concierto de 2025 en Galicia en este evento.



La cita reúne agrupaciones del ámbito underground tanto de Galicia como de nivel estatal e incluso internacional. Asimismo, se caracteriza por la oferta variada dentro del amplio espectro del género, incluyendo estilos diferentes como el rock, stoner, death detal, heavy metal clásico o psicodelia, entre otros representativos.



Los nueve proyectos musicales que se reunirán este año en el Peirao Rock son, además de la que se anunció primero, Sandford Music Factory, Ruinas, Black Panda y La Hija del Carroñero, por un lado. Estas bandas compartirán escenario con otras internacionales de la talla de Attic o Sinistro y las nacionales Avulsed e Witchtower. Todas ellas se integran en un cartel diseñado por Luis Sendón Illustration & design.



Las entradas ya están disponibles en este enlace a la página web de Ataquilla. “Este es un pequeño paso que damos con mucho cuidado e ilusión. Un paso necesario para seguir creciendo, mejorar instalaciones, servicios y ofrecer una experiencia aún mejor sin perder el espíritu del Peirao Rock Mugardos”, declaró la organización en sus redes.



La presentación oficial tuvo lugar ayer en la delegación territorial de la Xunta en Ferrol, debido a que el festival cuenta con el apoyo del gobierno autonómico a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo. De la misma manera, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, valoró la decisión tomada en la presente edición como “un paso firme cara a estabilidade e profesionalización” del evento.



“Desde a Xunta de Galicia, e no marco dos Concertos do Xacobeo, estamos especialmente orgullosos de apoiar iniciativas como esta, que recollen o espírito do Camiño: encontro, diversidade, e celebración da nosa cultura e que medran cada ano, consolidándose xa como un referente no calendario galego.”, señaló Aneiros, quien también se encargó de recordar que el Xacobeo no se relaciona únicamente con aspectos como el patrimonio o la espiritualidad, sinó también con “festa, música e cultura viva en todo o territorio galego”.