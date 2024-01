Ferrol tira de morriña en Fitur

Que Ferrol es una ciudad con unas tradiciones fuertemente arraigadas quedó patente este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), un evento en el que se muestra lo mejor de cada rincón del mundo y que congrega a un sinfín de personas en Ifema.

La ciudad naval tiró de nostalgia durante su presentación, con el slogan "Ferrol, sente a morriña", un sentimiento al que se apela también en el vídeo presentado para la ocasión y que reúne imágenes de todo aquello que la localidad puede ofrecer al visitante.

Como grandes atractivos, Ferrol destacó en esta edición del evento la Semana Santa (declarada de Interés Turístico Internacional), Las Pepitas (de Interés Turístico de Galicia) y el arte a través de las Meninas de Canido. Cada una de estas festividades estuvo representada, respectivamente, por César Carreño, presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades; Pedro Blanco, en representación de las rondallas; y Eduardo Hermida, promotor de la cita de arte urbano del barrio alto de la ciudad.

Ferrol é a cidade do mar e da construción naval e ambas características dan como resultado un destino moi atractivo para o visitante, que pode gozar tanto do noso patrimonio histórico como do natural”, aseveró el alcalde, José Manuel Rey Varela.

Sostenibilidad turística

La Diputación de A Coruña presentó en la mañana de este miércoles la estrategia de sostenibilidad turística de la provincia, a través de cinco planes en destino. En el caso de Ferrolterra, se mostró a los múltiples presentes en el stand de Turismo de Galicia las Fragas do Eume, el Xeoparque Cabo Ortegal o el centro histórico de Ferrol y patrimonio militar de la Costa Ártabra.

"Somos moi conscientes da necesidade de poñer en marcha políticas que manteñan a autenticidade do territorio e que teñan moi en conta á poboación local”, aseveró el diputado de Turismo, Xosé Regueira. “Dirixímonos a un perfil de turista esixente, que valora a calidade e que pon en valor o coidado do noso medio, por iso temos que coidar o noso territorio ao detalle”, añadió en su intervención.

Estreno del Xeoparque Cabo Ortegal

Era la primera vez que el conjunto de los Geoparques Mundiales declarados por la Unesco en España compartían un mismo espacio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Y también la primera en la que el Xeoparque Cabo Ortegal se presentaba ya no sólo como un proyecto, sino como una realidad tras el sello obtenido el pasado año.

Así pues, el pabellón 7 reservó un espacio para la exhibición de estos territorios y la satisfacción que sentían algunos de los representantes municipales de los siete concellos que lo conforman no se podía ocultar. Y es que se trata de un proyecto que ha supuesto un gran trabajo, durante muchos años, entre diversas administraciones “Non temos ningún tipo de problema entre nós e fomos quen de conquerir en grandes proxectos coma este. O Xeoparque é ago máis que a xeoloxía presente nel. O noso Xeoparque significa cultura, signifca a dinamización do territorio e significa moitísimas moitas cousas. Este é o camiño que debemos seguir. Foi moi complexo chegar ata aquí... pero o complexo será tamén mantelo", aseveró el regidor de Cedeira, Pablo Moreda.

Por su parte, el alcalde de Valdoviño, Alberto González, remarcó también el trabajo realizado por los diferentes Ayuntamientos. "Creo que tamén moi importante o feito de recoñecer á sociedade local, a capacidade que tivo para conservar o territorio que temos. Agora vai ser quen de traballar para que esa paisaxe sexa un ámbito de desenvolvemento local. Nós somos simplemente os encargados de buscar esa fórmula para que o recoñecemento da Unesco se manteña", apuntó.



Pese a que el stand común de los Geoparques Mundiales se inauguró hoy, mañana al mediodía será el turno para la presentación oficial, a partir de las 13.30 horas, bajo el lema “Geoparque Cabo Ortegal: una apuesta por el turismo, la educación y el desarrollo socioeconómico.