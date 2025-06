Vieira, navaja y paella en la primera Festa do Marisco de Narón, en el paseo de Xuvia

La primera edición de la Festa do Marisco de Narón se celebrará este sábado, día 7, en el paseo marítimo de Xuvia, está organizada por la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre y cuenta con la colaboración del Concello.



Vieira, navaja y paella serán los productos que podrán elegir las personas que se acerquen para degustar marisco en cualquiera de los dos servicios, el de mediodía, a partir de las 13.30, y el vespertino-nocturno, desde las 20.30 horas, ambos bajo una carpa de 1.000 metros cuadrados con capacidad para más de 600 personas.



El patrón mayor del pósito fenés, Jorge López, explicó que la entidad decidió aprovechar la oportunidad que surgió para celebrar esta cita “pola implicación que Narón ten co sector, sempre man a man con nós e preocupado polo traballo que facemos. Non hai que esquecer que algúns dos nosos bancos están en ‘augas’ naronesas e que arredor do 30% dos nosos socios viven nese concello, un dos que máis medran e máis dinámicos de Galicia”.

Jorge López: “Queremos mostrar tamén o proceso que hai desde que o marisco está no mar ata que chega á mesa”



Además de los servicios de comidas, cuyas propuestas oscilarán entre los 6 y los 12 euros –“son prezos módicos”, resalta el patrón mayor–, habrá a las 12.00 horas un showcooking a cargo de un cocinero local cuya identidad no se ha desvelado hasta el momento. Será una degustación gratuita de carneiro y está limitada a 25 personas.

“Coñecer o produto”

López explica que para la cofradía la Festa do Marisco de Narón es “unha oportunidade estupenda para dar a coñecer os produtos que temos na ría, que son dunha gran calidade e moi valorados tamén fóra de aquí”.



Para profundizar en la divulgación de la calidad del marisco local, el pósito instalará un expositor en el que el público podrá conocer qué especies se extraen en aguas de la ría, así como una pantalla en la que se proyectará una pieza audiovisual sobre el modo en que se trabaja con cada una de ellas. “Queremos mostrar”, añade Jorge López, “o proceso que hai desde que o marisco está no mar ata que chega á mesa”.

Por otro lado, el pósito ya trabaja también en la organización de su fiesta de aniversario, que será en el mes de agosto, como en los últimos años.