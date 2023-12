Ferrol en Común decide en asamblea apoyar a Sumar en las próximas elecciones autonómicas

Ferrol en Común decidió este lunes en asamblea, por unanimidad, apoyar a Sumar Galicia en las elecciones autonómicas que se celebrarán en 2024. Se trata, comentan en un comunicado, de “unha cita electoral decisiva en Galicia para o futuro do país”. Así, FeC “decidiu poñer todo o seu capital político” al servicio de la formación que lidera Yolanda Díaz. “Con fraternidade e voluntarismo participará no deseño dunha campaña que transmita a idea do país que queremos”, recalcan.



El exalcalde y portavoz municipal de la formación, Jorge Suárez, forma parte del órgano promotor de Sumar Galicia, cuyos componentes se avanzaron la semana pasada. La decisión de Ferrol en Común viene así a ratificar un apoyo que ya estaba implícito. Este mismo viernes se presentará la plataforma en la ciudad, en un acto a las 19.30 horas en el Centro Cívico de Canido en el que intervendrán el propio Jorge Suárez, las diputadas en el Congreso Verónica Martínez y Marta Lois, y el portavoz de la formación gallega, Paulo Carlos López.

Pieza imprescindible



Ferrol en Común destaca sus resultados en las elecciones municipales y en las generales, donde “a nosa comarca mantivo a dignidade do voto da esquerda transformadora, ecoloxista e feminista”. Por eso ahora “non pode quedar atrás, como nunca fixo, no seu compromiso por construír unha alternativa que apele á sociedade civil” y a quienes anhelen “unha construción colectiva dun programa orientado á xustiza social, a protexer a nosa industria e cunha política social que garanta os dereitos básicos: a vivenda, o traballo, a igualdade ou a cultura”.



Considera la formación que encabeza Jorge Suárez que Sumar Galicia debe ser “parte activa dun cambio” y que es “peza imprescindible para vencer esta longa noite de pedra á que nos somete o Partido Popular”.