"Me encanta Ferrol": la confesión ferrolanista de Carlos Baute en 'Luar'

Carlos Baute, "un dos nosos". Si los ferrolanos estamos acostumbrados a que se le atice a nuestra ciudad desde la Televisión de Galicia, parece que vamos a tener que cambiar un poco el chip, al menos cuando el cantante venezolano se asome de nuevo por algún programa de la pública.

Este viernes fue la estrella invitada en Luar, el programa más emblemático de la TVG, presentado por el incombustible Xosé Ramón Gayoso. En un momento dado, el presentador quiso poner en un "compromiso" a Baute al preguntarle por "el lugar más bonito de Galicia para ti".

La sorpresa llegó cuando Carlos Baute, sin pensárselo, respondió que "a mí me encanta Ferrol", una respuesta que Gayoso no imaginaba y que hizo que el cantante matizase al segundo: "Santiago es espectacular; pero Ferrol, las playas de Ferrol, me encantan".

Aplauso de Rey Varela

Gayoso añadió que el artista tiene familia en Carballiño y Vigo, obligándolo a repartir amor y sentenciar diciendo que "Galicia tiene pueblos mágicos por todos lados". Sin embargo, lo de Ferrol no ha pasado desapercibido e incluso la TVG jugaba en sus redes sociales con un "pois vai ser certo iso que Ferrol mola, verificado por Carlos Baute":

Además, el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, que hace poco asestaba un zasca a raíz de un vídeo viral en el que se criticaba a Ferrol, no ha dejado de compartirlo: