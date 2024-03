El zasca de Rey Varela ante la nueva polémica viral de "Ferrol es feo"

Los ferrolanos estamos más que acostumbrados a escuchar que "Ferrol es feo", pero el hartazgo que llevamos encima desde que las redes sociales —y, a veces, los medios públicos— amplifican el mensaje nos ha convertido en una suerte de heroicos defensores de lo nuestro aunque seamos también críticos en ocasiones con ciertos aspectos que consideramos mejorables.

Este es el enésimo ataque gratuito que llega de nuevo del resto de gallegos que, a juzgar por lo que dicen, o no han venido mucho a Ferrol o han paseado por una ciudad desconocida para nosotros. Lo que ha cambiado esta vez es que el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, les ha contestado con un elegante zasca a través de un vídeo que ha compartido en sus perfiles.

La primera piedra la han lanzado desde la cuenta Salseo USC, que difunde diferente contenido relacionado con Compostela y el resto de Galicia, realizando también encuestas entre la gente joven. En una de las últimas, que lleva más de 218.000 visualizaciones en TikTok, preguntan sobre el pueblo más feo de Galicia. A ver si adivinan. Exacto, Ferrol.

"¿Tú lo has visto? No hay nada más que decir, que se muden todos, que no tienen que ver nada allí desde que se murió Franco", dice un chico. Otras jóvenes aseguran que "Ferrol es feo" y que la gente es "chusma", y otra chica, defendiedo Santa Comba como paraíso terrenal (y no la playa ferrolana, sino el municipio), se pregunta "quen coñece Ferrol? Que hai alí? Nada". Finalmente, otra muchacha se aventura a describir la ciudad naval como "bloques de pisos e unha leira, bloques de pisos e unha leira".

La reacción de los ferrolanos en las redes no se ha hecho esperar e incluso la influencer local Inés Santiago ha querido contestar con un vídeo en el que sobran las palabras. Pero no ha sido la única, puesto que Rey Varela ha tirado de imágenes para responder al agravio, intercalando las opiniones de los jóvenes 'anti' Ferrol con nuestros paisajes y nuestro urbanismo, entre otros muchos valores como el racinguismo, la Fiesta de las Pepitas o las actividades culturales:

"Nunca es tarde para descubrir nuestra ciudad", finaliza el regidor, añadiendo un "feliz Ferrol".