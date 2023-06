Feo Ferrol, Ferrol feo

Permitidme comenzar mi artículo parafraseando el estribillo de aquella canción, de Os Peregrinos, que decía: “Viejo Ferrol, Ferrol Viejo…” ¿Es, de verdad, Ferrol una ciudad fea…? Se puede decir, sin lugar a dudas, que hay división de opiniones al respecto. He vuelto a constatar, en las redes sociales, que continúan las controversias sobre la fealdad de Ferrol. No solo la Inteligencia Artificial califica a Ferrol como “la ciudad mas fea de Galicia”, sino que muchos de nuestros paisanos continúan con el “mantra” de que nuestro Ferrol es feísimo, que hay edificios ruinosos en nuestras calles del centro urbano, que hay numerosos bajos comerciales vacíos, que las obras públicas son eternas y sus resultados estéticos desastrosos,… y, para qué seguir. Los ferrolanos, desde tiempo inmemorial, practican aquello del “de qué se trata, que me opongo” o de descalificar todo aquello que no hayan hecho “los nuestros”…



Ferrol, mas que fea o hermosa, es una ciudad “bipolar”. Aquí, o “estás conmigo” o “estás en contra de mí… Es curioso que, normalmente, cada corporación municipal que se sucede en el Ayuntamiento ferrolano pretenda dejar su propio sello, acometiendo diversas obras públicas, de remodelación de plazas, de edificios o de calles, que suelen originar esas controversias a las que nos hemos referido. Todo depende de que las hayan realizado “los nuestros” o “los otros”… Siempre es así.



También he podido constatar que, con el aumento del turismo, son muchos los foráneos que aprecian la belleza de muchos de los diversos aspectos de la ciudad. Sería prolijo volver a enumerarlos, pero por citar alguno de ello, son las playas, la propia ría y sus castillos, monumentos varios, barrios con arte mural, el Arsenal y sus edificios del Siglo XVIII, la gastronomía, etc., generan los favorables comentarios de muchos de nuestros visitantes, que, ademas, suelen regresar.



Basta decir que son algunos de estos forasteros que, por razones profesionales u otras, recalan en Ferrol, como es el actor Javier Cámara, protagonista de la serie televisiva “Rapa”, para lanzar, a los cuatro vientos, un mensaje de verdadero amor hacia nuestra ciudad: “Me he enamorado de Ferrol y de su gente”, “Ferrol es una maravilla”, “Es de esas ciudades que te gusta pasear”… son sus palabras, que no escatima a la hora de elogiar a Ferrol en los medios de comunicación.



Hace unos días, charlando con uno de los recién elegidos concejales, al que felicitaba por sus resultados electorales, hablamos de los temas culturales ferrolanos y me decía: ¿Por qué dejar a un lado los proyectos de otros grupos políticos, si estos son buenos para la ciudad…? ¿Por qué no desarrollarlos y ponerlos en marcha, o mantenerlos, como si fuesen propios…? No pude por menos que estar totalmente de acuerdo con él.



Dejemos a un lado los cainismos propios de ese ferrolanismo destructivo e insolidario. Aunemos nuestros esfuerzos para que Ferrol siga siendo una gran ciudad, hermosa por dentro y por fuera. Sigamos luchando para que Ferrol consiga, de una vez por todas, ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Creo que nos lo merecemos.



No porque haya menos comercios abiertos en el barrio de la Magdalena, haya bajos cerrados en sus calles, o nos gusten, mas o menos, la Plaza de Armas, con sus tilos y su suelo arenoso, el propio Ayuntamiento y su remodelación, la calle de la Iglesia y sus obras interminables, sigamos fomentando el “Sambenito” de que nuestro Ferrol es la ciudad mas fea de Galicia.



Para mí, Ferrol fue, es y será siempre mi hermosa ciudad natal y en la que viví y viviré hasta el fin de mis días, si nada me lo impide. No se trata de “chauvinismo”… Ferrol, es bonito.