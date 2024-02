"Soy de Ferrol", el discurso viral de Inés Santiago que está arrasando en TikTok

Antes incluso de que las redes sociales asomaran la cabeza, cuando el correo electrónico servía para recibir también mensajes de amigos y familia —sí, incluso aquellas tediosas cadenas de reenvío—, una de las curiosidades adjuntas que llegaban una y otra vez era aquel documento que enumeraba las muchas cosas que los ferrolanos hacíamos a diario, retranca mediante: "el ferrolano no tira la basura, baja el polvo" o "el ferrolano no falta al colegio, palma a clase".

Ahora que la sociedad se mueve a golpe de tendencia en TikTok, la joven ferrolana Inés Santiago le ha dado una vuelta de tuerca a esas primeras retahílas virales y ferrolanistas con un vídeo que se ha reproducido más de 219.800 veces en la red social. La extriatleta, que ha sabido hacerse un hueco y despuntar como tiktoker local, tiene miles de seguidores y compagina esta faceta con otras como la hostelería, desde el Artesa de Canido, o la moda, con la marca Broken Board.

En esta ocasión, Inés ha querido sumarse a uno de los trends que se ha popularizado en las redes. Se trata de vídeos en los que la persona protagonista repite alguna información sobre ella —como su profesión, su signo del zodiaco o su lugar de procedencia— y va relacionando esa condición con lugares comunes. En su caso, la ferrolana no ha dudado en explicar que es de Ferrol y enumerar aquello que nos caracteriza a los ferrolanos en mayor o menor medida.

"Gente que dice El Ferrol"

En el vídeo, se ve a Inés paseando por la calle de la Iglesia, el Cantón de Molíns y la avenida de Esteiro, mirando a la cámara y repitiendo "soy de Ferrol", sumado a cosas tan diversas como "claro que me han dicho que es la ciudad más fea de España", "claro que tengo que corregir a gente que dice El Ferrol", "yo no digo 'el qué', digo 'lo qué'", "claro que voy a las previas del Racing", "claro que me quejo de vivir aquí, pero si no estoy, me entra morriña" o "soy de Ferrol, yo no voy rápido, voy a todo filispín":

También dice Inés que "conoce a todo el mundo" y, por supuesto, que sabe la canción de Los Limones —de la que canta un trozo—, advirtiendo además que "no digo '¿vas a salir?', digo '¿bajas?'", que "nuestras playas son las mejores" y que "Ferrol mola", como guinda del pastel. Obviamente, no tardaron en llegar los haters de la ciudad a dejar sus comentarios, considerando que "es horrible, no hay por donde cogerla, es fea y triste", "es un pueblo de Coruña" o "se respira mal rollo, desde que me fui soy mucho más feliz"; pero otros tantos salieron en su defensa: "es preciosa, con una oferta gastronómica, de marcha, playas y buen rollo que ni te imaginas" o "soy nueva y me gusta mucho, vengo de Barcelona y la tranquilidad aquí me encanta".